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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8912891389148915
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:47

  Driver написав:Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)

Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.

Что это было?
а) новая методика установки кред. лимита,
б) я хакнул систему,
в) какое-то запутанное мошенничество,
г) #зеленелайно.

Зображення

одно время тоже звонили, когда я кред.лимит сам понижал, после повышения ))
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:49

Re: Приватбанк

  Driver написав:Просто непонятно: сначала они говорят, что кред. лимитом полностью занимается Корезоид, люди туда не лезут, а теперь звонок.
Назад в бюрократию?

Раньше вроде автоматом повышали. Сейчас или в П24 предлагают или названивают, если предложение в П24 игноришь :mrgreen:
Kalgan
 
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куда делся Стандарт Безподатковий?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:58

Re: Приватбанк

Andey, с 1 июня новые безналоговые не оформляют. Лавочка закрылась.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:22

Більше того, вже й НЕ нараховують % на залишок карток - жлоби :shock: :shock:
greenozon
 
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