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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:47
Driver написав:
Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)
Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.
Что это было?
а) новая методика установки кред. лимита,
б) я хакнул систему,
в) какое-то запутанное мошенничество,
г) #зеленелайно.
одно время тоже звонили, когда я кред.лимит сам понижал, после повышения ))
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:49
Driver написав:
Просто непонятно: сначала они говорят, что кред. лимитом полностью занимается Корезоид, люди туда не лезут, а теперь звонок.
Назад в бюрократию?
Раньше вроде автоматом повышали. Сейчас или в П24 предлагают или названивают, если предложение в П24 игноришь
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Kalgan
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:53
куда делся Стандарт Безподатковий?
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Andey
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:58
Andey, с 1 июня новые безналоговые не оформляют. Лавочка закрылась.
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