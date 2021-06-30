MASolomko написав:Andey, с 1 июня новые безналоговые не оформляют. Лавочка закрылась.
Аргументують закриття "безподаткових", що це не депозит, а послуга, і вона в деяких моментах суперечить чинному законодавству, зокрема під час верифікації наявності депозитів у банку для отримувачів субсидії (на суму більше 100 тис. грн.) "Стандарт безподатковий" не попадав під верифікацію, бо для "безподаткових" окремий депозитний рахунок банком не відкривався, а по факту гроші просто блокувалися на картці і ставали недоступними. Плюс це ще була лазівка в законодавстві щодо неоподаткування ПДФО і ВЗ відсотків, нарахованих на цільові надходження на картку, використана колишніми власниками і керівництвом банку для привабливості отримання та зберігання на картці Привату пенсії і зарплати. Державному банку це стало не цікаво і, можливо, лавочку закрили ще за рекомендацією НБУ або Мінфіну.
MASolomko написав:Andey, с 1 июня новые безналоговые не оформляют. Лавочка закрылась.
Аргументують закриття "безподаткових", що це не депозит, а послуга, і вона в деяких моментах суперечить чинному законодавству, зокрема під час верифікації наявності депозитів у банку для отримувачів субсидії (на суму більше 100 тис. грн.) "Стандарт безподатковий" не попадав під верифікацію, бо для "безподаткових" окремий депозитний рахунок банком не відкривався, а по факту гроші просто блокувалися на картці і ставали недоступними. Плюс це ще була лазівка в законодавстві щодо неоподаткування ПДФО і ВЗ відсотків, нарахованих на цільові надходження на картку, використана колишніми власниками і керівництвом банку для привабливості отримання та зберігання на картці Привату пенсії і зарплати. Державному банку це стало не цікаво і, можливо, лавочку закрили ще за рекомендацією НБУ або Мінфіну.
Механіка описана правильно, але у чому конфлікт із законодавством так і не ясно. Кошти, що просто лежать на картці теж не видно про верифікації, то що, тепер не відкривати картки? Щодо оподаткування, то це не "лазівка", а спеціально і явно прописана норма. Який сенс законодавчо давати таку можливість, але кулуарно потім радити нею не користуватися? Тим більше НБУ ніби офіційно виступає за скасування оподаткування депо.
Я даже больше скажу для банка безналоХовые были по сути более выгодными чем просто депо. Ведь банк никогда не был честным с владельцами безналоХовых - он предлагал им ставку не на много выше чем получалось бы чистымм при обычном депо, а разница шла банку как экономия расходов. Ведь банку и так было выходно установи он ставку для обычных 10 а безналоХовых 9,9% годовых. Но нет он оказывал эту "услугу" за примерно 8,4% (размер процентов условный, но суть думаю понятна - безналоХовые для #лайна были весьма выгодны).