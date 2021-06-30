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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8912891389148915
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:47

  Driver написав:Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)

Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.

Что это было?
а) новая методика установки кред. лимита,
б) я хакнул систему,
в) какое-то запутанное мошенничество,
г) #зеленелайно.

Зображення

одно время тоже звонили, когда я кред.лимит сам понижал, после повышения ))
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:49

Re: Приватбанк

  Driver написав:Просто непонятно: сначала они говорят, что кред. лимитом полностью занимается Корезоид, люди туда не лезут, а теперь звонок.
Назад в бюрократию?

Раньше вроде автоматом повышали. Сейчас или в П24 предлагают или названивают, если предложение в П24 игноришь :mrgreen:
Kalgan
 
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куда делся Стандарт Безподатковий?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:58

Re: Приватбанк

Andey, с 1 июня новые безналоговые не оформляют. Лавочка закрылась.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:22

Більше того, вже й НЕ нараховують % на залишок карток - жлоби :shock: :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:11

  MASolomko написав:Andey, с 1 июня новые безналоговые не оформляют. Лавочка закрылась.

Аргументують закриття "безподаткових", що це не депозит, а послуга, і вона в деяких моментах суперечить чинному законодавству, зокрема під час верифікації наявності депозитів у банку для отримувачів субсидії (на суму більше 100 тис. грн.) "Стандарт безподатковий" не попадав під верифікацію, бо для "безподаткових" окремий депозитний рахунок банком не відкривався, а по факту гроші просто блокувалися на картці і ставали недоступними. Плюс це ще була лазівка в законодавстві щодо неоподаткування ПДФО і ВЗ відсотків, нарахованих на цільові надходження на картку, використана колишніми власниками і керівництвом банку для привабливості отримання та зберігання на картці Привату пенсії і зарплати. Державному банку це стало не цікаво і, можливо, лавочку закрили ще за рекомендацією НБУ або Мінфіну.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:52

  Sanio написав:
  MASolomko написав:Andey, с 1 июня новые безналоговые не оформляют. Лавочка закрылась.

Аргументують закриття "безподаткових", що це не депозит, а послуга, і вона в деяких моментах суперечить чинному законодавству, зокрема під час верифікації наявності депозитів у банку для отримувачів субсидії (на суму більше 100 тис. грн.) "Стандарт безподатковий" не попадав під верифікацію, бо для "безподаткових" окремий депозитний рахунок банком не відкривався, а по факту гроші просто блокувалися на картці і ставали недоступними. Плюс це ще була лазівка в законодавстві щодо неоподаткування ПДФО і ВЗ відсотків, нарахованих на цільові надходження на картку, використана колишніми власниками і керівництвом банку для привабливості отримання та зберігання на картці Привату пенсії і зарплати. Державному банку це стало не цікаво і, можливо, лавочку закрили ще за рекомендацією НБУ або Мінфіну.

Механіка описана правильно, але у чому конфлікт із законодавством так і не ясно. Кошти, що просто лежать на картці теж не видно про верифікації, то що, тепер не відкривати картки? Щодо оподаткування, то це не "лазівка", а спеціально і явно прописана норма. Який сенс законодавчо давати таку можливість, але кулуарно потім радити нею не користуватися? Тим більше НБУ ніби офіційно виступає за скасування оподаткування депо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:09

Я даже больше скажу для банка безналоХовые были по сути более выгодными чем просто депо. Ведь банк никогда не был честным с владельцами безналоХовых - он предлагал им ставку не на много выше чем получалось бы чистымм при обычном депо, а разница шла банку как экономия расходов. Ведь банку и так было выходно установи он ставку для обычных 10 а безналоХовых 9,9% годовых. Но нет он оказывал эту "услугу" за примерно 8,4% (размер процентов условный, но суть думаю понятна - безналоХовые для #лайна были весьма выгодны).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:24

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:Раньше вроде автоматом повышали. Сейчас или в П24 предлагают или названивают, если предложение в П24 игноришь


Сейчас депозити вивели с планових показателей, но ввели востановление партнерских отношений по кредитах и ККартах.
Того и обзвони по повишению кред лимитов - стимуляция.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:13

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Сейчас депозити вивели с планових показателей, но ввели востановление партнерских отношений по кредитах и ККартах.

Да кто его знает. Вот два дня названивают с предложением пополнить депозит в телефонном режиме :shock:
Хотя новый открыть таки не предложили :mrgreen:
Kalgan
 
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