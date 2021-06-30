Мені теж дзвонили, наполегливо агітували збільшити ліміта бо там ще й після цього оплата частинами відкриється і все буде ням-ням. Відповів що поки ліміт в значенні "0" повністю влаштовує і на тому все)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01
Re: Приватбанк
Мені теж дзвонили, наполегливо агітували збільшити ліміта бо там ще й після цього оплата частинами відкриється і все буде ням-ням. Відповів що поки ліміт в значенні "0" повністю влаштовує і на тому все)
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