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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8913891489158916
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01

Re: Приватбанк

  Driver написав:Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)

Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.


Мені теж дзвонили, наполегливо агітували збільшити ліміта бо там ще й після цього оплата частинами відкриється і все буде ням-ням. Відповів що поки ліміт в значенні "0" повністю влаштовує і на тому все)
nighthawk5
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  #<1 ... 8913891489158916
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