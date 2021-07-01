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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8913891489158916
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01

Re: Приватбанк

  Driver написав:Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)

Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.


Мені теж дзвонили, наполегливо агітували збільшити ліміта бо там ще й після цього оплата частинами відкриється і все буде ням-ням. Відповів що поки ліміт в значенні "0" повністю влаштовує і на тому все)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:04

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:Да кто его знает. Вот два дня названивают с предложением пополнить депозит в телефонном режиме

заходил в отделение, на столе у девочки ставок по депо нет.
только кредитование и страхование.
депо уже не нужни , нет перед глазами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:21

Re: Приватбанк

  Goodman написав:депо уже не нужни , нет перед глазами.


а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01% в РІК? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:50

Re: Приватбанк

  greenozon написав:а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01%


дуже добре уявляю, коли мішок долярів. а дома зберігати ніде і нема з ким.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:56

  Goodman написав:
  greenozon написав:а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01%


дуже добре уявляю, коли мішок долярів. а дома зберігати ніде і нема з ким.

А шо груш у дворi нема? :)
Flamingo
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