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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01
Driver написав:
Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)
Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.
Мені теж дзвонили, наполегливо агітували збільшити ліміта бо там ще й після цього оплата частинами відкриється і все буде ням-ням. Відповів що поки ліміт в значенні "0" повністю влаштовує і на тому все)
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nighthawk5
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:04
Kalgan написав:
Да кто его знает. Вот два дня названивают с предложением пополнить депозит в телефонном режиме
заходил в отделение, на столе у девочки ставок по депо нет.
только кредитование и страхование.
депо уже не нужни , нет перед глазами.
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Goodman
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:21
Goodman написав:
депо уже не нужни , нет перед глазами.
а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01% в РІК?
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greenozon
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:50
greenozon написав:
а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01%
дуже добре уявляю, коли мішок долярів. а дома зберігати ніде і нема з ким.
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Goodman
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:56
Goodman написав: greenozon написав:
а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01%
дуже добре уявляю, коли мішок долярів. а дома зберігати ніде і нема з ким.
А шо груш у дворi нема?
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Flamingo
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