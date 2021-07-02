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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8913891489158916
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01

Re: Приватбанк

  Driver написав:Звонили с номера +38050 362 9569, представились сотрудником Приватбанка. Правильно назвали моё имя и кредитный лимит. (не персмен: у меня персмен девка, а звонил пацан)

Предложили увеличить кредитный лимит, просили для этого моё устное согласие.


Мені теж дзвонили, наполегливо агітували збільшити ліміта бо там ще й після цього оплата частинами відкриється і все буде ням-ням. Відповів що поки ліміт в значенні "0" повністю влаштовує і на тому все)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:04

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:Да кто его знает. Вот два дня названивают с предложением пополнить депозит в телефонном режиме

заходил в отделение, на столе у девочки ставок по депо нет.
только кредитование и страхование.
депо уже не нужни , нет перед глазами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:21

Re: Приватбанк

  Goodman написав:депо уже не нужни , нет перед глазами.


а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01% в РІК? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:50

Re: Приватбанк

  greenozon написав:а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01%


дуже добре уявляю, коли мішок долярів. а дома зберігати ніде і нема з ким.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:56

  Goodman написав:
  greenozon написав:а ви як собі уявляєте впарювання непотрібу по 0.01%


дуже добре уявляю, коли мішок долярів. а дома зберігати ніде і нема з ким.

А шо груш у дворi нема? :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:12

  Flamingo написав:А шо груш у дворi нема? :)

Під ними вже місця живого немає :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:14

  KVV написав:
  Flamingo написав:А шо груш у дворi нема? :)

Під ними вже місця живого немає :mrgreen:

Тоді має бути ше один двір. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:45

  KVV написав:
  Flamingo написав:А шо груш у дворi нема? :)

Під ними вже місця живого немає :mrgreen:

Тю, садок вишневий започаткуйте, коли хати якраз :wink:
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:25

перевод с расчетного счета ФОП на свою карту универсальная

Подскажите пожалуйста,
1) какой тариф на перевод со своего расчетного бизнес счета ФОП (частный предприниматель) на свою собственную карту Универсальная?
2) Тариф на перевод с карты универсальная на счет юридического лица в другом банке Украины
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:47

  amatorodessa написав:Подскажите пожалуйста,
1) какой тариф на перевод со своего расчетного бизнес счета ФОП (частный предприниматель) на свою собственную карту Универсальная?
2) Тариф на перевод с карты универсальная на счет юридического лица в другом банке Украины

Якщо не помиляюсь, то:
1) без комісії;
2) 0,5% (мін. 3 грн.) або 3 грн. - розмір комісії по бездоговірних платежах визначає банк залежно від категорії отримувача на власний розсуд.
Sanio
 
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