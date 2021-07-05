Останній буревій показав силу народної мудрості - вишню розчахнуло надвоє, а груша встояла)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:59
Додано: Нед 04 лип, 2021 16:53
Може то вишня однесенька не встояла? Тому я ж і кажу, що треба садок. Так одразу й місць для долярів побільшає. Гуртом же й батька, ну Ви знаєте...
Додано: Вів 06 лип, 2021 08:55
Приватвклад похоже в сентябре пойдёт налом или в валюту или другой банк
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