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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8914891589168917
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:59

  kreuz написав:
  KVV написав:Під ними вже місця живого немає :mrgreen:

Тю, садок вишневий започаткуйте, коли хати якраз :wink:

Останній буревій показав силу народної мудрості - вишню розчахнуло надвоє, а груша встояла)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:53

  KVV написав:
  kreuz написав:
  KVV написав:Під ними вже місця живого немає :mrgreen:

Тю, садок вишневий започаткуйте, коли хати якраз :wink:

Останній буревій показав силу народної мудрості - вишню розчахнуло надвоє, а груша встояла)

Може то вишня однесенька не встояла? Тому я ж і кажу, що треба садок. Так одразу й місць для долярів побільшає. Гуртом же й батька, ну Ви знаєте... :roll:
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:51

С завтрашнего дня ставки по депозитам снижаются на 0,5%.
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:55

Приватвклад похоже в сентябре пойдёт налом или в валюту или другой банк
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:05

  ramzes4 написав:С завтрашнего дня ставки по депозитам снижаются на 0,5%.



підкажіть їм хай зразу 0.5% річних ставлять :)
швидше позбудуться таких важких депо-грошей
greenozon
 
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  #<1 ... 8914891589168917
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