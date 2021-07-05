Ой халепа сталася: Гроші на карточці були,- були! А як прийшлось зняти то банкомат, заматюкавсь по «інгліш» , а грошей не видав. Банк нмітент карти каже шо все ок, в приваті як із-за вугла хати говорять. Дружина приїхала на батьківщину і зосталась без копійки. А в банкові поховались як зайці в капусту і ми нічого не знаєм
White Horse написав:Ой халепа сталася: Гроші на карточці були,- були! А як прийшлось зняти то банкомат, заматюкавсь по «інгліш» , а грошей не видав. Банк нмітент карти каже шо все ок, в приваті як із-за вугла хати говорять. Дружина приїхала на батьківщину і зосталась без копійки. А в банкові поховались як зайці в капусту і ми нічого не знаєм
У разі, якщо кошти були списані з картки, необхідно звернутись до банку, що випустив картку, для формування заявки на претензійну роботу до міжнародної платіжної системи.