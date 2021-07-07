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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8915891689178918
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:55

  Amethyst написав:
  White Horse написав:Обслуговування на рівні. Співробітники банку які моніторять чекаю на дзвінок з 12 до 13. Тел в ПП.
Дякую

Корону поправьте, сползла на левый глаз.
Лушеее в Чат о своих желаниях сообщать :P

Корону поправив, дякую за підказку😉
White Horse
 
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