Корону поправив, дякую за підказку😉
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:55
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:19
С карты Приватбанка украли $2 тысячи. Приватбанк кинул клиен
15 апреля этого года с моей карты Приватбанка были сняты деньги в банкомате Турции. В Турции я была, в этом банкомате не была. Я не санкционировала эти операции (5 транзакций, 3 успешных), даже не знала об их проведении, и Приватбанк не уведомил меня об этом (не было смс-оповещения). Пин-код карты считали, когда я вводила данные в банкомате другого банка, в том же городе. Карта была утрачена/похищена, и я не знала об этом. Как только я увидела в личном кабинете Приватбанка обнуление карты, я позвонила на горячую линию и заблокировала все карты, это было в течение получаса (не более 1 часа) с момента хищения. Деньги уже украли, но на горячей линии Приватбанка 3700 меня убедили, что всё поправимо, они подадут заявки, и деньги мне вернутся, только нужно подождать. И я поверила.
Приватбанк на горячей линии 3700 составил с моих слов заявки на проведение претензионной работы в отношении спорных транзакций: номера заявок 1489290, 1489291, 1489292, и через 2,5 месяца пришел отказ от банка-эквайра с формулировкой "Банкомат деньги выдал, излишков нет". Приватбанк совершил подлог документов (статья УК) и неправильно оформил документы на чарджбэк (будто бы я недополучила деньги в банкомате, а меня там и не было). Приватбанк закрыл заявки и сообщил мне о невозможности дальнейшего проведения претензионной работы, хотя это нарушение моих прав.
По совету юриста и разрешению Мастеркард (звонок на горячую линию), я подала заявки на чарджбэк в письменном виде заказным письмом в главный офис Приватбанка в Днепре. Сегодня мне позвонили на телефон из Приватбанка и отказались открывать новые заявки. На обработку корреспонденции у них по регламенту отводится 30 дней, сказали ждать ответа, который, как они сообщили в устной форме, также будет отрицательным, и Приватбанк отказывается компенсировать мне похищенные средства.
На оспаривание транзакций Мастеркард дает 120 дней с момента их совершения (15 апреля), и мне нужно подать заявки на проведение претензионной работы до 15 августа. Мастеркард не может сам инициировать открытие заявок, это может сделать только банк-эмитент (Приватбанк). А он отказывается и тянет время.
Подала 06.07.2021 года жалобу на некорректное проведение претензионной работы по адресу
«Здравствуйте! По моим заявкам по номерам 1489290, 1489291, 1489292 на проведение претензионной работы в отношении спорных транзакций, совершенных 15.04.2021 года с моей карты Приватбанка была проведена ненадлежащая претензионная работа, а именно:
1. Пакеты документов были сформированы и переданы на рассмотрение в МПС не одновременно, что является основанием для отказа в возврате средств.
2. В качестве комментария к поданным заявкам было указано основание, не соответствующее действительности, что и привело к отказу банка-эквайра возместить средства.
3. Отказ банка-эквайра о возмещении средств не является основанием для завершения претензионной работы и закрытия заявок. Ответ от МПС получен не был, но сотрудники Приватбанка закрыли заявки.
4. По разрешению Мастеркард я подала новую заявку на чарджбэк, в письменном виде, по адресу для корреспонденции: ул. Набережная Победы, 30, г. Днепр, 49094, Украина. Письмо было отправлено 29.06.2021, вручено адресату 02.07.2021. Письмо ввели в систему Приватбанка только 5 июля после 3−4 часовой переписки с операторами чата Приват24 и требования взять письмо в работу. Референс: 210705PBNKI000000000283.
5. По факту письма до сих пор не открыты заявки на возврат средств, между тем инцидент с неправомерным списанием средств с моей карты произошел 15.04.2021 года, и у меня нет 30 дней на обработку письма, которую предлагает Приватбанк. Письмо получено, прочитано, необходимо срочно открыть повторные заявки на чарджбэк.
6. МПС не запрещает подачу повторной заявки на оспаривание средств. Более того, представитель Мастеркард лично рекомендовал мне письменно направить грамотно составленную заявку на чарджбэк, поэтому у Приватбанка нет оснований мне отказывать в повторной подаче.
7. Вместо повторной подачи заявок на проведение претензионной работы Приватбанк предлагает мне арбитраж уже существующих отклоненных заявок под залог $500 (итого $1500 за три). Проведение арбитража по заявкам, составленным с нарушениями правил МПС и прав владельца карты, о которых я пишу в этой жалобе, не представляется целесообразным и не отвечает интересам пострадавшей стороны — т. е. моим. Подавать следует новые заявки, написанные на законных основаниях.
6. Процедура chargeback предусматривает оспаривание мошеннических операций и воровство средств с карты третьими лицами, хотя сотрудники Приватбанка пытались меня ввести в заблуждение и убедить в обратном.
7. Моя карта была без чипа. В этом случае риски при воровстве и мошеннических операциях с картой несет банк-эмитент, т. е. Приват. Поэтому отказ банка-эквайра не освобождает Приватбанк от ответственности за сохранность моих средств.
Я просила Приватбанк не препятствовать формированию новых заявок на проведение претензионной работы по моему письменному обращению в г. Днепр (см. п. 4) и восстановить состояние средств на моем счету в полном объеме, на что получила отказ Приватбанка, которому доверила свои деньги, решать эту проблему.
Никому не рекомендую этот ужасный банк. Приватбанк - пример того, каким не должен быть банк. Приватбанк не обеспечивает сохранность средств на вашем счете, и при малейших проблемах укажет вам на дверь.
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:50
Marusya
Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити.
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