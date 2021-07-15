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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8916891789188919> Додано: Чет 08 лип, 2021 10:55 Amethyst написав: White Horse написав: Обслуговування на рівні. Співробітники банку які моніторять чекаю на дзвінок з 12 до 13. Тел в ПП.

Дякую Обслуговування на рівні. Співробітники банку які моніторять чекаю на дзвінок з 12 до 13. Тел в ПП.Дякую

Корону поправьте, сползла на левый глаз.

Лушеее в Чат о своих желаниях сообщать Корону поправьте, сползла на левый глаз.Лушеее в Чат о своих желаниях сообщать

Корону поправив, дякую за підказку😉 Корону поправив, дякую за підказку😉 White Horse Повідомлень: 392 З нами з: 29.03.12 Подякував: 7 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 16:19 С карты Приватбанка украли $2 тысячи. Приватбанк кинул клиен



Приватбанк на горячей линии 3700 составил с моих слов заявки на проведение претензионной работы в отношении спорных транзакций: номера заявок 1489290, 1489291, 1489292, и через 2,5 месяца пришел отказ от банка-эквайра с формулировкой "Банкомат деньги выдал, излишков нет". Приватбанк совершил подлог документов (статья УК) и неправильно оформил документы на чарджбэк (будто бы я недополучила деньги в банкомате, а меня там и не было). Приватбанк закрыл заявки и сообщил мне о невозможности дальнейшего проведения претензионной работы, хотя это нарушение моих прав.



По совету юриста и разрешению Мастеркард (звонок на горячую линию), я подала заявки на чарджбэк в письменном виде заказным письмом в главный офис Приватбанка в Днепре. Сегодня мне позвонили на телефон из Приватбанка и отказались открывать новые заявки. На обработку корреспонденции у них по регламенту отводится 30 дней, сказали ждать ответа, который, как они сообщили в устной форме, также будет отрицательным, и Приватбанк отказывается компенсировать мне похищенные средства.



На оспаривание транзакций Мастеркард дает 120 дней с момента их совершения (15 апреля), и мне нужно подать заявки на проведение претензионной работы до 15 августа. Мастеркард не может сам инициировать открытие заявок, это может сделать только банк-эмитент (Приватбанк). А он отказывается и тянет время.



Подала 06.07.2021 года жалобу на некорректное проведение претензионной работы по адресу https://privatbank.ua/ru/pytannya-skargy-propozytsij следующего содержания:



«Здравствуйте! По моим заявкам по номерам 1489290, 1489291, 1489292 на проведение претензионной работы в отношении спорных транзакций, совершенных 15.04.2021 года с моей карты Приватбанка была проведена ненадлежащая претензионная работа, а именно:

1. Пакеты документов были сформированы и переданы на рассмотрение в МПС не одновременно, что является основанием для отказа в возврате средств.

2. В качестве комментария к поданным заявкам было указано основание, не соответствующее действительности, что и привело к отказу банка-эквайра возместить средства.

3. Отказ банка-эквайра о возмещении средств не является основанием для завершения претензионной работы и закрытия заявок. Ответ от МПС получен не был, но сотрудники Приватбанка закрыли заявки.

4. По разрешению Мастеркард я подала новую заявку на чарджбэк, в письменном виде, по адресу для корреспонденции: ул. Набережная Победы, 30, г. Днепр, 49094, Украина. Письмо было отправлено 29.06.2021, вручено адресату 02.07.2021. Письмо ввели в систему Приватбанка только 5 июля после 3−4 часовой переписки с операторами чата Приват24 и требования взять письмо в работу. Референс: 210705PBNKI000000000283.

5. По факту письма до сих пор не открыты заявки на возврат средств, между тем инцидент с неправомерным списанием средств с моей карты произошел 15.04.2021 года, и у меня нет 30 дней на обработку письма, которую предлагает Приватбанк. Письмо получено, прочитано, необходимо срочно открыть повторные заявки на чарджбэк.

6. МПС не запрещает подачу повторной заявки на оспаривание средств. Более того, представитель Мастеркард лично рекомендовал мне письменно направить грамотно составленную заявку на чарджбэк, поэтому у Приватбанка нет оснований мне отказывать в повторной подаче.

7. Вместо повторной подачи заявок на проведение претензионной работы Приватбанк предлагает мне арбитраж уже существующих отклоненных заявок под залог $500 (итого $1500 за три). Проведение арбитража по заявкам, составленным с нарушениями правил МПС и прав владельца карты, о которых я пишу в этой жалобе, не представляется целесообразным и не отвечает интересам пострадавшей стороны — т. е. моим. Подавать следует новые заявки, написанные на законных основаниях.

6. Процедура chargeback предусматривает оспаривание мошеннических операций и воровство средств с карты третьими лицами, хотя сотрудники Приватбанка пытались меня ввести в заблуждение и убедить в обратном.

7. Моя карта была без чипа. В этом случае риски при воровстве и мошеннических операциях с картой несет банк-эмитент, т. е. Приват. Поэтому отказ банка-эквайра не освобождает Приватбанк от ответственности за сохранность моих средств.



Я просила Приватбанк не препятствовать формированию новых заявок на проведение претензионной работы по моему письменному обращению в г. Днепр (см. п. 4) и восстановить состояние средств на моем счету в полном объеме, на что получила отказ Приватбанка, которому доверила свои деньги, решать эту проблему.



Никому не рекомендую этот ужасный банк. Приватбанк - пример того, каким не должен быть банк. Приватбанк не обеспечивает сохранность средств на вашем счете, и при малейших проблемах укажет вам на дверь. 15 апреля этого года с моей карты Приватбанка были сняты деньги в банкомате Турции. В Турции я была, в этом банкомате не была. Я не санкционировала эти операции (5 транзакций, 3 успешных), даже не знала об их проведении, и Приватбанк не уведомил меня об этом (не было смс-оповещения). Пин-код карты считали, когда я вводила данные в банкомате другого банка, в том же городе. Карта была утрачена/похищена, и я не знала об этом. Как только я увидела в личном кабинете Приватбанка обнуление карты, я позвонила на горячую линию и заблокировала все карты, это было в течение получаса (не более 1 часа) с момента хищения. Деньги уже украли, но на горячей линии Приватбанка 3700 меня убедили, что всё поправимо, они подадут заявки, и деньги мне вернутся, только нужно подождать. И я поверила.Приватбанк на горячей линии 3700 составил с моих слов заявки на проведение претензионной работы в отношении спорных транзакций: номера заявок 1489290, 1489291, 1489292, и через 2,5 месяца пришел отказ от банка-эквайра с формулировкой "Банкомат деньги выдал, излишков нет". Приватбанк совершил подлог документов (статья УК) и неправильно оформил документы на чарджбэк (будто бы я недополучила деньги в банкомате, а меня там и не было). Приватбанк закрыл заявки и сообщил мне о невозможности дальнейшего проведения претензионной работы, хотя это нарушение моих прав.По совету юриста и разрешению Мастеркард (звонок на горячую линию), я подала заявки на чарджбэк в письменном виде заказным письмом в главный офис Приватбанка в Днепре. Сегодня мне позвонили на телефон из Приватбанка и отказались открывать новые заявки. На обработку корреспонденции у них по регламенту отводится 30 дней, сказали ждать ответа, который, как они сообщили в устной форме, также будет отрицательным, и Приватбанк отказывается компенсировать мне похищенные средства.На оспаривание транзакций Мастеркард дает 120 дней с момента их совершения (15 апреля), и мне нужно подать заявки на проведение претензионной работы до 15 августа. Мастеркард не может сам инициировать открытие заявок, это может сделать только банк-эмитент (Приватбанк). А он отказывается и тянет время.Подала 06.07.2021 года жалобу на некорректное проведение претензионной работы по адресуследующего содержания:«Здравствуйте! По моим заявкам по номерам 1489290, 1489291, 1489292 на проведение претензионной работы в отношении спорных транзакций, совершенных 15.04.2021 года с моей карты Приватбанка была проведена ненадлежащая претензионная работа, а именно:1. Пакеты документов были сформированы и переданы на рассмотрение в МПС не одновременно, что является основанием для отказа в возврате средств.2. В качестве комментария к поданным заявкам было указано основание, не соответствующее действительности, что и привело к отказу банка-эквайра возместить средства.3. Отказ банка-эквайра о возмещении средств не является основанием для завершения претензионной работы и закрытия заявок. Ответ от МПС получен не был, но сотрудники Приватбанка закрыли заявки.4. По разрешению Мастеркард я подала новую заявку на чарджбэк, в письменном виде, по адресу для корреспонденции: ул. Набережная Победы, 30, г. Днепр, 49094, Украина. Письмо было отправлено 29.06.2021, вручено адресату 02.07.2021. Письмо ввели в систему Приватбанка только 5 июля после 3−4 часовой переписки с операторами чата Приват24 и требования взять письмо в работу. Референс: 210705PBNKI000000000283.5. По факту письма до сих пор не открыты заявки на возврат средств, между тем инцидент с неправомерным списанием средств с моей карты произошел 15.04.2021 года, и у меня нет 30 дней на обработку письма, которую предлагает Приватбанк. Письмо получено, прочитано, необходимо срочно открыть повторные заявки на чарджбэк.6. МПС не запрещает подачу повторной заявки на оспаривание средств. Более того, представитель Мастеркард лично рекомендовал мне письменно направить грамотно составленную заявку на чарджбэк, поэтому у Приватбанка нет оснований мне отказывать в повторной подаче.7. Вместо повторной подачи заявок на проведение претензионной работы Приватбанк предлагает мне арбитраж уже существующих отклоненных заявок под залог $500 (итого $1500 за три). Проведение арбитража по заявкам, составленным с нарушениями правил МПС и прав владельца карты, о которых я пишу в этой жалобе, не представляется целесообразным и не отвечает интересам пострадавшей стороны — т. е. моим. Подавать следует новые заявки, написанные на законных основаниях.6. Процедура chargeback предусматривает оспаривание мошеннических операций и воровство средств с карты третьими лицами, хотя сотрудники Приватбанка пытались меня ввести в заблуждение и убедить в обратном.7. Моя карта была без чипа. В этом случае риски при воровстве и мошеннических операциях с картой несет банк-эмитент, т. е. Приват. Поэтому отказ банка-эквайра не освобождает Приватбанк от ответственности за сохранность моих средств.Я просила Приватбанк не препятствовать формированию новых заявок на проведение претензионной работы по моему письменному обращению в г. Днепр (см. п. 4) и восстановить состояние средств на моем счету в полном объеме, на что получила отказ Приватбанка, которому доверила свои деньги, решать эту проблему.Никому не рекомендую этот ужасный банк. Приватбанк - пример того, каким не должен быть банк. Приватбанк не обеспечивает сохранность средств на вашем счете, и при малейших проблемах укажет вам на дверь. Marusya Повідомлень: 1 З нами з: 08.07.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 16:50 Marusya

Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити. klug Повідомлень: 5894 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 766 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 18:23 klug написав: Marusya

Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити. Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити.



Марусе не свезло



попадал на такое, когда был в Украине после Литвы (думаю там скамнули), а сняли в Марокко или где-то,

давно, до чипов еще, помусоилили но вернули, увы, не украинский банк



а тут в одной стране снятия... увы Марусе не свезлопопадал на такое, когда был в Украине после Литвы (думаю там скамнули), а сняли в Марокко или где-то,давно, до чипов еще, помусоилили но вернули, увы, не украинский банка тут в одной стране снятия... увы cohan

Повідомлень: 2215 З нами з: 27.09.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лип, 2021 00:22 Marusya написав: 6. Процедура chargeback предусматривает оспаривание мошеннических операций и воровство средств с карты третьими лицами, хотя сотрудники Приватбанка пытались меня ввести в заблуждение и убедить в обратном.

7. Моя карта была без чипа. В этом случае риски при воровстве и мошеннических операциях с картой несет банк-эмитент, т. е. Приват. Поэтому отказ банка-эквайра не освобождает Приватбанк от ответственности за сохранность моих средств. 6. Процедура chargeback предусматривает оспаривание мошеннических операций и воровство средств с карты третьими лицами, хотя сотрудники Приватбанка пытались меня ввести в заблуждение и убедить в обратном.7. Моя карта была без чипа. В этом случае риски при воровстве и мошеннических операциях с картой несет банк-эмитент, т. е. Приват. Поэтому отказ банка-эквайра не освобождает Приватбанк от ответственности за сохранность моих средств.

К сожалению, операция снятие наличных в банкомате с похищенной/утраченной карты с введением правильного ПИН-кода до ее блокировки не подлежит чарджбеку. Деньги были выдано, а кто их получил банк не может знать. Маловероятно, что можно оспорить операции хищения денег с карты с введением ПИН-кода и банк тут ничем не поможет, нужно было прямо на месте обращаться в полицию. К сожалению, операция снятие наличных в банкомате с похищенной/утраченной карты с введением правильного ПИН-кода до ее блокировки не подлежит чарджбеку. Деньги были выдано, а кто их получил банк не может знать. Маловероятно, что можно оспорить операции хищения денег с карты с введением ПИН-кода и банк тут ничем не поможет, нужно было прямо на месте обращаться в полицию. Sanio Повідомлень: 991 З нами з: 03.09.14 Подякував: 26 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:13 Re: Приватбанк Marusya написав: Приватбанк совершил подлог документов (статья УК) и неправильно оформил документы на чарджбэк (будто бы я недополучила деньги в банкомате, а меня там и не было). Приватбанк совершил подлог документов (статья УК) и неправильно оформил документы на чарджбэк (будто бы я недополучила деньги в банкомате, а меня там и не было). ПриватБанк, как банк-эмитент, обратился к банку-эквайеру касательно данного инцидента на возможность урегулирование инцидента без участия платёжной системы.



Marusya написав: ...через 2,5 месяца пришел отказ от банка-эквайра с формулировкой "Банкомат деньги выдал, излишков нет". ...Приватбанк закрыл заявки и сообщил мне о невозможности дальнейшего проведения претензионной работы ...через 2,5 месяца пришел отказ от банка-эквайра с формулировкой "Банкомат деньги выдал, излишков нет". ...Приватбанк закрыл заявки и сообщил мне о невозможности дальнейшего проведения претензионной работы За все операции, которые были введены вводом ПИН-кода или OTP из SMS-сообщения, ответственность несёт держатель карты. Оспорить такие операции очень и очень трудно, порой и нереально.



Из основных правил для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.

1 При вводе ПИН старайтесь прикрывать клавиатуру другой рукой.

2 Используйте современные карты с чипом и бесконтактом, для заграницы желательно именные.

3 Установите свои суточные лимиты на операции. Приват24 позволяет установить лимиты на снятие налички.



Marusya написав: По совету юриста и разрешению Мастеркард (звонок на горячую линию), я подала заявки на чарджбэк в письменном виде заказным письмом в главный офис Приватбанка в Днепре. По совету юриста и разрешению Мастеркард (звонок на горячую линию), я подала заявки на чарджбэк в письменном виде заказным письмом в главный офис Приватбанка в Днепре. В контакт-центре mastercard могут сидеть такие же специалисты, с которыми Вы связались в ПриватБанке при формировании заявок.



Marusya написав: 7. Вместо повторной подачи заявок на проведение претензионной работы Приватбанк предлагает мне арбитраж уже существующих отклоненных заявок под залог $500 (итого $1500 за три). Проведение арбитража по заявкам, составленным с нарушениями правил МПС и прав владельца карты, о которых я пишу в этой жалобе, не представляется целесообразным и не отвечает интересам пострадавшей стороны — т. е. моим. Подавать следует новые заявки, написанные на законных основаниях. 7. Вместо повторной подачи заявок на проведение претензионной работы Приватбанк предлагает мне арбитраж уже существующих отклоненных заявок под залог $500 (итого $1500 за три). Проведение арбитража по заявкам, составленным с нарушениями правил МПС и прав владельца карты, о которых я пишу в этой жалобе, не представляется целесообразным и не отвечает интересам пострадавшей стороны — т. е. моим. Подавать следует новые заявки, написанные на законных основаниях. Вы красиво употребляете умные слова, но не до конца вникаете смысл описанных своих высказываний.

Арбитраж -- арбитражная комиссия платежной системы, она проведёт собственное расследование на основании предоставленных данных от обоих сторон и примет окончательное решение.

Если Вы убеждены в своей правоте, то соглашайтесь на залог по 500 $. Если решение будет в Вашу пользу, то этот залог вернут, иначе спишут (данную сумму система списывает с банка проигравшей стороны).



Про чаржбэк почитайте здесь . ПриватБанк, как банк-эмитент, обратился к банку-эквайеру касательно данного инцидента на возможность урегулирование инцидента без участия платёжной системы.За все операции, которые были введены вводом ПИН-кода или OTP из SMS-сообщения, ответственность несёт держатель карты. Оспорить такие операции очень и очень трудно, порой и нереально.Из основных правил для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.1 При вводе ПИН старайтесь прикрывать клавиатуру другой рукой.2 Используйте современные карты с чипом и бесконтактом, для заграницы желательно именные.3 Установите свои суточные лимиты на операции. Приват24 позволяет установить лимиты на снятие налички.В контакт-центре mastercard могут сидеть такие же специалисты, с которыми Вы связались в ПриватБанке при формировании заявок.Вы красиво употребляете умные слова, но не до конца вникаете смысл описанных своих высказываний.Арбитраж -- арбитражная комиссия платежной системы, она проведёт собственное расследование на основании предоставленных данных от обоих сторон и примет окончательное решение.Если Вы убеждены в своей правоте, то соглашайтесь на залог по 500 $. Если решение будет в Вашу пользу, то этот залог вернут, иначе спишут (данную сумму система списывает с банка проигравшей стороны).Про чаржбэк почитайте MASolomko

Повідомлень: 3489 З нами з: 08.03.18 Подякував: 420 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:22 Marusya написав: 7. Моя карта была без чипа. В этом случае риски при воровстве и мошеннических операциях с картой несет банк-эмитент, т. е. Приват. Поэтому отказ банка-эквайра не освобождает Приватбанк от ответственности за сохранность моих средств.

7. Моя карта была без чипа. В этом случае риски при воровстве и мошеннических операциях с картой несет банк-эмитент, т. е. Приват. Поэтому отказ банка-эквайра не освобождает Приватбанк от ответственности за сохранность моих средств.



Кто Вам такое сказал? Откуда Вы взяли пункт 7? Кто такой фантазер?



Тоесть, сухой остаток в том что у Вас украли карту? Вы её не заблочили? И только когда списание было с правильным пин кодом. (повторюсь, в правильным пин) и только тогда Вы начали что-то предпринимать?

Как банк может оспорить правильный пин?

Это тоже самое что Я сниму деньги с карты а потом попрошу эти деньги у Банка? Нет разницы никакой, Я снимал как владелец, передал карту другу, друг снимал, или мошенник, вводился пин и система считает что Вы снимали.

Насчёт чарджбека, Вам верно сказал ПБ, повторное оспаривание 500 вечно зелёных, поверьте, некоторые банки на повторное оспаривание в Украине не имеют возможности подать. Это услуга платная.







Открываете УиП и смотрим:



(Они есть на офф сайте банка, в самом низу)

1.1.5.5. Банк не несет ответственности в случае, если информация о счетах Клиента, Карте, контрольной информации Клиента, отправленном в SMS – сообщении ПИН – коде, Идентификаторе пользователя, паролях системы Приват24, пароле (нике) MobileBanking или проведенных Клиентом операциях станет известной иным лицам в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий их хранения и использования и/или прослушивания или перехвата информации в каналах связи во время использования этих каналов.

1.1.5.28. В случае, если Держатель карты дает согласие на проведение операций с Картами или нанесенными на них данными вне поля его зрения, он несет полную ответственность за их возможное мошенническое использование в дальнейшем. Банк не несет ответственности за операции, сопровождающиеся правильным вводом ПИНа.

1.1.5.29. Держатель карты несет ответственность за все операции, сопровождающиеся авторизацией, до момента обращения Держателя карты в Банк и уведомления о блокировке средств на картсчете и за все операции, не сопровождающиеся авторизацией, до момента постановки карты в СТОП-ЛИСТ платежной системой, в случаях если его действия или бездействие привели к утере электронного платежного средства, разглашению ПИНа или иной информации, дающей возможность инициировать платежную операцию.

1.2.7.3.4. Обязанности Клиента

А. Не сообщать ПИН, предпринимать необходимые меры для предотвращения утери, повреждения, хищения Карты;

Б. Нести ответственность по операциям, совершенным с использованием ПИНа. Кто Вам такое сказал? Откуда Вы взяли пункт 7? Кто такой фантазер?Тоесть, сухой остаток в том что у Вас украли карту? Вы её не заблочили? И только когда списание было с правильным пин кодом. (повторюсь, в правильным пин) и только тогда Вы начали что-то предпринимать?Как банк может оспорить правильный пин?Это тоже самое что Я сниму деньги с карты а потом попрошу эти деньги у Банка? Нет разницы никакой, Я снимал как владелец, передал карту другу, друг снимал, или мошенник, вводился пин и система считает что Вы снимали.Насчёт чарджбека, Вам верно сказал ПБ, повторное оспаривание 500 вечно зелёных, поверьте, некоторые банки на повторное оспаривание в Украине не имеют возможности подать. Это услуга платная.Открываете УиП и смотрим:(Они есть на офф сайте банка, в самом низу)1.1.5.5. Банк не несет ответственности в случае, если информация о счетах Клиента, Карте, контрольной информации Клиента, отправленном в SMS – сообщении ПИН – коде, Идентификаторе пользователя, паролях системы Приват24, пароле (нике) MobileBanking или проведенных Клиентом операциях станет известной иным лицам в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий их хранения и использования и/или прослушивания или перехвата информации в каналах связи во время использования этих каналов.1.1.5.28. В случае, если Держатель карты дает согласие на проведение операций с Картами или нанесенными на них данными вне поля его зрения, он несет полную ответственность за их возможное мошенническое использование в дальнейшем. Банк не несет ответственности за операции, сопровождающиеся правильным вводом ПИНа.1.1.5.29. Держатель карты несет ответственность за все операции, сопровождающиеся авторизацией, до момента обращения Держателя карты в Банк и уведомления о блокировке средств на картсчете и за все операции, не сопровождающиеся авторизацией, до момента постановки карты в СТОП-ЛИСТ платежной системой, в случаях если его действия или бездействие привели к утере электронного платежного средства, разглашению ПИНа или иной информации, дающей возможность инициировать платежную операцию.1.2.7.3.4. Обязанности КлиентаА. Не сообщать ПИН, предпринимать необходимые меры для предотвращения утери, повреждения, хищения Карты;Б. Нести ответственность по операциям, совершенным с использованием ПИНа. moskalenko_yurochka Повідомлень: 1 З нами з: 03.10.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:43 Если бы даже карта была украдена, скопирована и т.д. - ещё можно было бы аппелировать.



Но по операции с вводом ПИНа - а именно таким образом сняли деньги в банкомате - очень проблематично, т.к. ПИН может знать только кардхолдер.



Если ПИН стал известен "третьим особам" - то тут юзер сам виноват (если не уведомил свой банк раньше).



Убыток можно возместить наверно только в судебном порядке (например если поймают мошенников, и присудят возмещение ущерба за их счёт)



ИМХО Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14924 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8092 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 22:42 Вкладчик1234 Танталовы муки - это значит невыносимые мучения из-за невозможности получить желаемое. VetalUA

Повідомлень: 1008 З нами з: 30.09.13 Подякував: 69 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 21:50 Amethyst написав: White Horse написав: Обслуговування на рівні. Співробітники банку які моніторять чекаю на дзвінок з 12 до 13. Тел в ПП.

Дякую Обслуговування на рівні. Співробітники банку які моніторять чекаю на дзвінок з 12 до 13. Тел в ПП.Дякую

Корону поправьте, сползла на левый глаз.

Лушеее в Чат о своих желаниях сообщать Корону поправьте, сползла на левый глаз.Лушеее в Чат о своих желаниях сообщать

Туалеты ски позакрывали в отделениях и у них обслуживание на уровне. В карман себе сцут походу стоя в очереди. Туалеты ски позакрывали в отделениях и у них обслуживание на уровне. В карман себе сцут походу стоя в очереди. Maksi2 Повідомлень: 978 З нами з: 18.06.19 Подякував: 225 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8916891789188919> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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