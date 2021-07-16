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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8916891789188919
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:14

Marusya у вас осталось 2 варианта, это жалоба в НБУ, и обращение в суд с иском обязать банк передать заявление на оспаривание транзакций в МПС.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 09:54

  Maksi2 написав:Marusya у вас осталось 2 варианта, это жалоба в НБУ, и обращение в суд с иском обязать банк передать заявление на оспаривание транзакций в МПС.


с банкоматами нереально,
у меня получилось потому что я никогда в том Тунисе не был и по визам получлось доказать + там всего около 200 долл было, может банк не захотел терять клиента
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:30

  cohan написав:с банкоматами нереально,
у меня получилось потому что я никогда в том Тунисе не был и по визам получлось доказать + там всего около 200 долл было, может банк не захотел терять клиента

Лучше попробовать даже если не получится, чем ощущать себя невдахой, даже не попробовав.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:22

не, ну туалеты это только в нбу- ускоритель
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:08

Re: Приватбанк

дерзай, ты про них уже писал, зачастил шото. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:28

  Maksi2 написав:дерзай, ты про них уже писал, зачастил шото. :mrgreen:

да именно про любителей писать в нбу
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:02

  v57 написав:не, ну туалеты это только в нбу- ускоритель

Куди лиш тільки не поскаржишся, щоб не відчувати себе невдахою.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:28

зробіть флеш моб - посайте прямо в відділку ПБ :)
можна фото-відео
хайп по теве - і іншим мас медіа гарантований!
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:37

нда, похоже слово сарказм многим неведомо
и нада лупить 10 смайлов
v57
 
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  #<1 ... 8916891789188919
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