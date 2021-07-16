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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:14
Marusya у вас осталось 2 варианта, это жалоба в НБУ, и обращение в суд с иском обязать банк передать заявление на оспаривание транзакций в МПС.
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Maksi2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 09:54
Maksi2 написав:Marusya
у вас осталось 2 варианта, это жалоба в НБУ, и обращение в суд с иском обязать банк передать заявление на оспаривание транзакций в МПС.
с банкоматами нереально,
у меня получилось потому что я никогда в том Тунисе не был и по визам получлось доказать + там всего около 200 долл было, может банк не захотел терять клиента
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cohan
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:30
cohan написав:
с банкоматами нереально,
у меня получилось потому что я никогда в том Тунисе не был и по визам получлось доказать + там всего около 200 долл было, может банк не захотел терять клиента
Лучше попробовать даже если не получится, чем ощущать себя невдахой, даже не попробовав.
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Maksi2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:22
не, ну туалеты это только в нбу- ускоритель
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v57
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:08
дерзай, ты про них уже писал, зачастил шото.
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Maksi2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:28
Maksi2 написав:
дерзай, ты про них уже писал, зачастил шото.
да именно про любителей писать в нбу
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v57
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:02
v57 написав:
не, ну туалеты это только в нбу- ускоритель
Куди лиш тільки не поскаржишся, щоб не відчувати себе невдахою.
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klug
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:37
нда, похоже слово сарказм многим неведомо
и нада лупить 10 смайлов
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v57
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:47
v57 написав:
нда, похоже слово сарказм многим неведомо
и нада лупить 10 смайлов
"Сарказм" тут не тулиться жодним боком, радше Ви шукали слово "алюзія". Я Вашу алюзію зрозумів, а от Ви мою, на жаль, - ні.
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klug
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