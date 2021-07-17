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Якщо в доларах то ще так, а от в євро мінімальний термін строкового мінімум 3 місяці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:45
Ukrainian
Якщо в доларах то ще так, а от в євро мінімальний термін строкового мінімум 3 місяці.
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