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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8917891889198920
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:45

Ukrainian
Якщо в доларах то ще так, а от в євро мінімальний термін строкового мінімум 3 місяці.
nighthawk5
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  #<1 ... 8917891889198920
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