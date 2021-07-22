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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лип, 2021 11:56
klug написав:Marusya
Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити.
klug написав:
Куди лиш тільки не поскаржишся, щоб не відчувати себе невдахою.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48
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