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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8917891889198920
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 11:56

  klug написав:Marusya
Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити.

  klug написав:Куди лиш тільки не поскаржишся, щоб не відчувати себе невдахою.

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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 09:22

  Goodman написав:kianushkolosov Виходите через партнерское пополнение карт других банков , согласно договоров. Меню ПЛАТЕЖИ - ввод названия банка - следование указаниям. :mrgreen:

Чат написав , що можливість партнерських поповнень наразі відсутня. Питання було як конкретно про Альфу, так і в цілому
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48

зелене лайно

https://newpromos.privatbank.ua/perekaz ... m_telefonu
кто понял условия, можно себе перевести как-то?
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