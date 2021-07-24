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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лип, 2021 11:56
Додано: Вів 20 лип, 2021 09:22
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48
зелене лайно
кто понял условия, можно себе перевести как-то?
Додано: Нед 25 лип, 2021 15:45
Вклад безподатковый
kharkiver На вопрос; Возможно ли перезаключить депозит
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:00
Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк.
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:03
Re: Приватбанк
Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема?
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