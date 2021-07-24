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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лип, 2021 11:56
klug написав:Marusya
Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити.
klug написав:
Куди лиш тільки не поскаржишся, щоб не відчувати себе невдахою.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:45
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:00
Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:03
Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:35
Кащей написав:
Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема?
На ветке сибаса жалуются тоже
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:54
melkh написав:
upd чат відповів наступне:"Спостерігаються тимчасові труднощі при проведенні платежів з карт MasterCard інших банків в Приват24. Наші фахівці знають та вирішують проблему.
Приносимо вибачення за незручності."
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:05
Гурман написав:
Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк.
Добрий вечір!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та детальніше розібратися в ситуації.
Востаннє редагувалось ПриватБанк
в Нед 25 лип, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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