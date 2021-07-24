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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8918891989208921>
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 11:56

  klug написав:Marusya
Оце це саме той випадок, коли можна ще й у НБУ накапати, бо не ясно, що ще можна зробити.

  klug написав:Куди лиш тільки не поскаржишся, щоб не відчувати себе невдахою.

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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 09:22

  Goodman написав:kianushkolosov Виходите через партнерское пополнение карт других банков , согласно договоров. Меню ПЛАТЕЖИ - ввод названия банка - следование указаниям. :mrgreen:

Чат написав , що можливість партнерських поповнень наразі відсутня. Питання було як конкретно про Альфу, так і в цілому
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48

зелене лайно

https://newpromos.privatbank.ua/perekaz ... m_telefonu
кто понял условия, можно себе перевести как-то?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:31

мож лучше и не читать :idea: Спокойнее жизнь будет :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:45

Вклад безподатковый

kharkiver На вопрос; Возможно ли перезаключить депозит
witalja1
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:00

Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк.
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:03

Re: Приватбанк

Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:35

  Кащей написав:Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема?

На ветке сибаса жалуются тоже
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:54

Re: Приватбанк

  melkh написав:upd чат відповів наступне:"Спостерігаються тимчасові труднощі при проведенні платежів з карт MasterCard інших банків в Приват24. Наші фахівці знають та вирішують проблему.
Приносимо вибачення за незручності."
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:05

  Гурман написав:Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк.


Добрий вечір!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та детальніше розібратися в ситуації.
Востаннє редагувалось ПриватБанк в Нед 25 лип, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
ПриватБанк
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