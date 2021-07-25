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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:08
Кащей написав:
Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема?
Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Наші фахівці роблять все можливе, щоб усунути складності якомога скоріше. Дякуємо за розуміння.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:21
ПриватБанк написав: Гурман написав:
Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк.
Добрий вечір!
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та детальніше розібратися в ситуації.
Ответил в приватных сообщениях , посмотрим сможете ли Вы разобраться лучше чем стандартная техподдержка .
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:22
ПриватБанк написав:
Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Наші фахівці роблять все можливе, щоб усунути складності якомога скоріше.
Роблять щось не те, не все або взагалі нічого не роблять!
Бо проблема існує й надалі!!!
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:11
Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.
А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:30
M-Audio написав:
Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.
А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды.
Ваащето я всегда при пополнении в ТСО указываю сумму заведомо большую и када железяка в конце то концов пересчитала мои купюры, повыплёвывала по 10 раз те, шо ей таки не нравятся ни каким боком, то вот тады... вконце я тапаю пимпу Пополнить на экране и зачисляется сумма, шо по факту таки была впихнута в ТСО. Делофтоо
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Додано: Пон 26 лип, 2021 14:01
Amethyst написав: M-Audio написав:
Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.
А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды.
Ваащето я всегда при пополнении в ТСО указываю сумму заведомо большую и када железяка в конце то концов пересчитала мои купюры, повыплёвывала по 10 раз те, шо ей таки не нравятся ни каким боком, то вот тады... вконце я тапаю пимпу Пополнить на экране и зачисляется сумма, шо по факту таки была впихнута в ТСО. Делофтоо
Это точно не срабатывало при пополнении карты другого банка. А по предыдущему сообщению о проблеме я так понял, что уже и при пополнении депозита в самом приватбанке тоже поменять сумму нельзя. Может быть, конечно, кто-то не разобрался просто. А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму.
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M-Audio
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Додано: Пон 26 лип, 2021 14:31
M-Audio написав:
Это точно не срабатывало при пополнении карты другого банка. А по предыдущему сообщению о проблеме я так понял, что уже и при пополнении депозита в самом приватбанке тоже поменять сумму нельзя. Может быть, конечно, кто-то не разобрался просто. А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму.
Там было пополнение долларового и гривневого депо , там все прошло норм , а третий был вновь открытый евродепо и при пополнение у дочки оказалось на сотню меньше .Гиморная ситуация конечно , в 3-х заявках уже отказали ,создали какую то в технический отдел и местный представитель подключился я так понял .Накатали ещё скаргу в НБУ , сидим ждём разруливания.
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Гурман
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