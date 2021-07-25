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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8918891989208921 Додано: Нед 25 лип, 2021 19:08 Кащей написав: Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема? Не смог сегодня оплатить чужими картами платежи в нексте. Формулировка отказа "Карта не подключена к 3DS". Разумеется, с 3ДС у карт все в порядке (сиб и идея) и эти платежи делаю регулярно, последний раз месяц назад. Приват закручивает гайки или у меня какая-то локальная проблема?



Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Наші фахівці роблять все можливе, щоб усунути складності якомога скоріше. Дякуємо за розуміння. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Наші фахівці роблять все можливе, щоб усунути складності якомога скоріше. Дякуємо за розуміння. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 94 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 19:21 ПриватБанк написав: Гурман написав: Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк. Суперский банк , дочка ехала в другой город , я дурень посоветовал отнеси деньги на приват вклады чтоб не украли в дороге ,долларовый и гривневый пополнила в терминале норм ,а евро не хватило сотни до заявленного пополнения в приват 24 , операцию не завершило, сумму исправить не дало, чек не дало , на 3700 создали заявку и успокоили всё будет норм , в итоге уже по 2- м заявкам отказ , деньги украли не в дороге , а госбанк.



Добрий вечір!

Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та детальніше розібратися в ситуації. Добрий вечір!Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити інформацію та детальніше розібратися в ситуації.

Ответил в приватных сообщениях , посмотрим сможете ли Вы разобраться лучше чем стандартная техподдержка . Ответил в приватных сообщениях , посмотрим сможете ли Вы разобраться лучше чем стандартная техподдержка . Гурман

Повідомлень: 481 З нами з: 11.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 12:22 Re: Приватбанк ПриватБанк написав: Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Наші фахівці роблять все можливе, щоб усунути складності якомога скоріше. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Наші фахівці роблять все можливе, щоб усунути складності якомога скоріше.



Роблять щось не те, не все або взагалі нічого не роблять!

Бо проблема існує й надалі!!! Роблять щось не те, не все або взагалі нічого не роблять!Бо проблема існує й надалі!!! V2 4 Повідомлень: 7120 З нами з: 03.07.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 13:11 Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.



А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды. M-Audio Повідомлень: 2313 З нами з: 23.03.11 Подякував: 411 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 13:30 M-Audio написав: Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.



А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды. Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды.

Ваащето я всегда при пополнении в ТСО указываю сумму заведомо большую и када железяка в конце то концов пересчитала мои купюры, повыплёвывала по 10 раз те, шо ей таки не нравятся ни каким боком, то вот тады... вконце я тапаю пимпу Пополнить на экране и зачисляется сумма, шо по факту таки была впихнута в ТСО. Делофтоо Ваащето я всегда при пополнении в ТСО указываю сумму заведомо большую и када железяка в конце то концов пересчитала мои купюры, повыплёвывала по 10 раз те, шо ей таки не нравятся ни каким боком, то вот тады... вконце я тапаю пимпу Пополнить на экране и зачисляется сумма, шо по факту таки была впихнута в ТСО. Делофтоо Amethyst

Повідомлень: 527 З нами з: 05.05.21 Подякував: 35 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 14:01 Amethyst написав: M-Audio написав: Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.



А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды. Незавершенные транзакции из терминала мне после звонка проводили быстрее, чем успевала прийти СМС с номером заявки. Правда, нужно сначала пролезть через этот дурацкий автоответчик к живому оператору.А тем, кто придумал невозможность изменить сумму операции - надо прилюдно оторвать руки по самые гланды.

Ваащето я всегда при пополнении в ТСО указываю сумму заведомо большую и када железяка в конце то концов пересчитала мои купюры, повыплёвывала по 10 раз те, шо ей таки не нравятся ни каким боком, то вот тады... вконце я тапаю пимпу Пополнить на экране и зачисляется сумма, шо по факту таки была впихнута в ТСО. Делофтоо Ваащето я всегда при пополнении в ТСО указываю сумму заведомо большую и када железяка в конце то концов пересчитала мои купюры, повыплёвывала по 10 раз те, шо ей таки не нравятся ни каким боком, то вот тады... вконце я тапаю пимпу Пополнить на экране и зачисляется сумма, шо по факту таки была впихнута в ТСО. Делофтоо

Это точно не срабатывало при пополнении карты другого банка. А по предыдущему сообщению о проблеме я так понял, что уже и при пополнении депозита в самом приватбанке тоже поменять сумму нельзя. Может быть, конечно, кто-то не разобрался просто. А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму. Это точно не срабатывало при пополнении карты другого банка. А по предыдущему сообщению о проблеме я так понял, что уже и при пополнении депозита в самом приватбанке тоже поменять сумму нельзя. Может быть, конечно, кто-то не разобрался просто. А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму. M-Audio Повідомлень: 2313 З нами з: 23.03.11 Подякував: 411 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 14:31 M-Audio написав: Это точно не срабатывало при пополнении карты другого банка. А по предыдущему сообщению о проблеме я так понял, что уже и при пополнении депозита в самом приватбанке тоже поменять сумму нельзя. Может быть, конечно, кто-то не разобрался просто. А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму. Это точно не срабатывало при пополнении карты другого банка. А по предыдущему сообщению о проблеме я так понял, что уже и при пополнении депозита в самом приватбанке тоже поменять сумму нельзя. Может быть, конечно, кто-то не разобрался просто. А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму. Там было пополнение долларового и гривневого депо , там все прошло норм , а третий был вновь открытый евродепо и при пополнение у дочки оказалось на сотню меньше .Гиморная ситуация конечно , в 3-х заявках уже отказали ,создали какую то в технический отдел и местный представитель подключился я так понял .Накатали ещё скаргу в НБУ , сидим ждём разруливания. Там было пополнение долларового и гривневого депо , там все прошло норм , а третий был вновь открытый евродепо и при пополнение у дочки оказалось на сотню меньше .Гиморная ситуация конечно , в 3-х заявках уже отказали ,создали какую то в технический отдел и местный представитель подключился я так понял .Накатали ещё скаргу в НБУ , сидим ждём разруливания. Гурман

Повідомлень: 481 З нами з: 11.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8918891989208921 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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