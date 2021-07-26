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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:36
Всё ещё не проходят платежи по свободным реквизитам через некст, т.е. уже больше суток %(
UPD в чате ответили: "Трудність при проведенні р2р платежів з карт MasterCard іншого банку в Приват24 в зв'язку з виникненням помилки: "Карта не підтримує 3DS" - відома, та знаходиться на усунені. Необхідно очікувати усунення помилки. Орієнтовний термін до 19:30"
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:17
M-Audio написав:
А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму.
Последнее время (года 4) я пополняю так ПВ, гривневый
Гурман написав:
а третий был вновь открытый евродепо
Я так припоминаю, шо вновь открытый депо мона пополнять через 1..2дн после открытия
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Додано: Пон 26 лип, 2021 19:14
Т.е. это было размещение, а не пополнение. При этом не хватило первичной суммы.
В этом случае сумма д.б. возвращена в течен. 3х дней. ТСО ж не умеет возвращать гроши, особенно валюту. Т.е. нуна было третировать кассу, нача... но дня через 3 (
Хотя мне када-то вернули валюту на Уни
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:05
И стоило "катать скаргу в НБУ"? Терпения. Один рабочий день. Прозрачная ситуация же
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:41
dr_morgenstern написав:
"Карта не підтримує 3DS" - відома, та знаходиться на усунені. Необхідно очікувати усунення помилки. Орієнтовний термін до 19:30"
#зеленелайно.
21:41 - нічого не працює далі!
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