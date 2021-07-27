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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8920892189228923>
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:36

Re: Приватбанк

Всё ещё не проходят платежи по свободным реквизитам через некст, т.е. уже больше суток %(


UPD в чате ответили: "Трудність при проведенні р2р платежів з карт MasterCard іншого банку в Приват24 в зв'язку з виникненням помилки: "Карта не підтримує 3DS" - відома, та знаходиться на усунені. Необхідно очікувати усунення помилки. Орієнтовний термін до 19:30"
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:17

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:А может вы описываете другой сценарий, например, пополнение не депозита, а карты, где ещё осталась возможность поменять сумму.
Последнее время (года 4) я пополняю так ПВ, гривневый

  Гурман написав:а третий был вновь открытый евродепо
Я так припоминаю, шо вновь открытый депо мона пополнять через 1..2дн после открытия :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:18

  Amethyst написав:
  Гурман написав:а третий был вновь открытый евродепо
Я так припоминаю, шо вновь открытый депо мона пополнять через 1..2дн после открытия :wink:

Ну он же открывается на определённую сумму которую и нужно внести для открытия .
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:14

Т.е. это было размещение, а не пополнение. При этом не хватило первичной суммы.
В этом случае сумма д.б. возвращена в течен. 3х дней. ТСО ж не умеет возвращать гроши, особенно валюту. Т.е. нуна было третировать кассу, нача... но дня через 3 (
Хотя мне када-то вернули валюту на Уни
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:05

Re: Приватбанк

И стоило "катать скаргу в НБУ"? Терпения. Один рабочий день. Прозрачная ситуация же

Отправлено с моего STK-L21 через Tapatalk
svmasha30
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:41

Re: Приватбанк

  dr_morgenstern написав:"Карта не підтримує 3DS" - відома, та знаходиться на усунені. Необхідно очікувати усунення помилки. Орієнтовний термін до 19:30"


#зеленелайно.
21:41 - нічого не працює далі!

Термін встановлений на завтра, 27.07.2021 19:30.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 02:19

  Гурман написав:Там было пополнение долларового и гривневого депо , там все прошло норм , а третий был вновь открытый евродепо и при пополнение у дочки оказалось на сотню меньше. Гиморная ситуация конечно , в 3-х заявках уже отказали ,создали какую то в технический отдел и местный представитель подключился я так понял .Накатали ещё скаргу в НБУ , сидим ждём разруливания.

Вам нужно было просто докинуть недостающую сотню евро позже - через другой ТСО или даже через кассу. А так депозит просто вообще не открылся из-за недостающей заявленной суммы, а деньги были на транзитном счету. Так работает в Привате система - пока нет полностью заявленной в заявке на открытие депо суммы депозит не откроется по факту, уменьшить первоначальную сумму при внесение денег через ТСО невозможно.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 04:59

Re: Приватбанк

Sanio, получается, что недостающая сумма "висела" б в корзине ТСО?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:03

  MASolomko написав:Sanio, получается, что недостающая сумма "висела" б в корзине ТСО?

Да, у меня была подобная ситуация, ТСО не принимал одну купюру, пришлось нести ее в кассу, кассир видел недостающую сумму.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:16

  V2 написав:
  dr_morgenstern написав:"Карта не підтримує 3DS" - відома, та знаходиться на усунені. Необхідно очікувати усунення помилки. Орієнтовний термін до 19:30"


#зеленелайно.
21:41 - нічого не працює далі!

Термін встановлений на завтра, 27.07.2021 19:30.


таки починили, оплата прошла, пэрэмога!
Alex_ki
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