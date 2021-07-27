RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8920892189228923
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:01

Re: Приватбанк

Давно не користувався Приватом. Підкажіть. Картка до 07/21. Коли її краще перевипускати в додатку - в кінці цього місяця чи вже в серпні? І що буде з другою карткою з таким же терміном, яка прив'язана до цього ж рахунку? Її треба закривати чи воно автоматично?
andresBeck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 23.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8920892189228923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aps, Doubting Thomas, MASolomko, ol_zy, omb і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33444)
28.07.2021 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.