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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:01
Re: Приватбанк
Давно не користувався Приватом. Підкажіть. Картка до 07/21. Коли її краще перевипускати в додатку - в кінці цього місяця чи вже в серпні? І що буде з другою карткою з таким же терміном, яка прив'язана до цього ж рахунку? Її треба закривати чи воно автоматично?
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