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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8920892189228923
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:01

Re: Приватбанк

Давно не користувався Приватом. Підкажіть. Картка до 07/21. Коли її краще перевипускати в додатку - в кінці цього місяця чи вже в серпні? І що буде з другою карткою з таким же терміном, яка прив'язана до цього ж рахунку? Її треба закривати чи воно автоматично?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:23

Re: Приватбанк

andresBeck, если хотите к счёту иметь две карты на одном счёте, то желательно до конца месяца их действия перевыпустить. Очень удобно иметь карты разных платёжных систем :)

Если необходима только одна карта, то в следующем месяце ею нельзя будет производить оплату в интернете. Поэтому на этой недели можете производить её перевыпуск.

Если у Вас на счёте было привязаны карты с разными сроками действия, то истёкшая карта сама закрылась, а с годным сроком действия стала автоматом основной картой на счету.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:08

  andresBeck написав:Давно не користувався Приватом. Підкажіть. Картка до 07/21. Коли її краще перевипускати в додатку - в кінці цього місяця чи вже в серпні? І що буде з другою карткою з таким же терміном, яка прив'язана до цього ж рахунку? Її треба закривати чи воно автоматично?


Картка діє до кінця місяця, котрий вказаний на ній. Картку можна перевипустити раніше. Іншу картку до того ж рахунку ви можете закрити за бажанням самостійно.
ПриватБанк
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