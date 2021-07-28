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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:01
Re: Приватбанк
Давно не користувався Приватом. Підкажіть. Картка до 07/21. Коли її краще перевипускати в додатку - в кінці цього місяця чи вже в серпні? І що буде з другою карткою з таким же терміном, яка прив'язана до цього ж рахунку? Її треба закривати чи воно автоматично?
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:23
Re: Приватбанк
andresBeck, если хотите к счёту иметь две карты на одном счёте, то желательно до конца месяца их действия перевыпустить. Очень удобно иметь карты разных платёжных систем
Если необходима только одна карта, то в следующем месяце ею нельзя будет производить оплату в интернете. Поэтому на этой недели можете производить её перевыпуск.
Если у Вас на счёте было привязаны карты с разными сроками действия, то истёкшая карта сама закрылась, а с годным сроком действия стала автоматом основной картой на счету.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:08
Картка діє до кінця місяця, котрий вказаний на ній. Картку можна перевипустити раніше. Іншу картку до того ж рахунку ви можете закрити за бажанням самостійно.
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