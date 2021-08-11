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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8921892289238924
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:30

Re: Приватбанк

Driver написав:
  tano написав:Мне сообщили в отделении что по моей уни кэшбэк 5% на месяц начиная с 5/08. Вчера провел несколько транзакций, заглянул в Приват24 - там кэшбэк 0. В чем может быть дело?

А каким способом можно получить этот кэшбек?
Банк даёт его только по своему усмотрению? Или можно потыкать в них палкой, чтобы дали? :D И если можно, то как?
Перс менеджер звонил несколько раз, уговаривал снова начать пользоваться кредиткой - просил кэшбэк. Пока не дали.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:05

Re: Приватбанк

подскажите плиз , а пополнить КДВ ,без комиссии ,есть возможность ? можно в личку ..заранее спасибо ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:12

lincoln2

Свою- через приват вклад. Но там ограничениеи ввели, через тумбу один раз в сутки нал можно всунуть.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 00:15

Re: Приватбанк

Как сейчас увеличивается кредитный лимит?
Транзакции за границей есть, кредит погашаю вовремя (переводы с грабительским % делаю), какие факторы влияют?
Больше 200к перс менеджер сказал не дают после 2020 (много кто снял с инфинити по 800к и адьйос).
PrivatUsername1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 02:15

Re: Приватбанк

tano написав:Мне сообщили в отделении что по моей уни кэшбэк 5% на месяц начиная с 5/08. Вчера провел несколько транзакций, заглянул в Приват24 - там кэшбэк 0. В чем может быть дело?
Скорее всего, кешбек придёт по завершению этого месяца на счёт Бонус+. Причём не исключено, что только на операции в торговой сети (без интернет и т.д.).
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:29

  alter написав:
tano написав:Мне сообщили в отделении что по моей уни кэшбэк 5% на месяц начиная с 5/08. Вчера провел несколько транзакций, заглянул в Приват24 - там кэшбэк 0. В чем может быть дело?
Скорее всего, кешбек придёт по завершению этого месяца на счёт Бонус+. Причём не исключено, что только на операции в торговой сети (без интернет и т.д.).


Колись такий стимулюючий кешбек давали дійсно на Б+, але потім в приваті появився своя програма кешбеку з відповідною вкладкою в п24 і кешбек по інд. пропозиції капає туда. Правда не моментально.
Ой+
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  #<1 ... 8921892289238924
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