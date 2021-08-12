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Приватбанк
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Додано: Вів 10 сер, 2021 15:30
Driver написав: tano написав:
Мне сообщили в отделении что по моей уни кэшбэк 5% на месяц начиная с 5/08. Вчера провел несколько транзакций, заглянул в Приват24 - там кэшбэк 0. В чем может быть дело?
А каким способом можно получить этот кэшбек?
Банк даёт его только по своему усмотрению? Или можно потыкать в них палкой, чтобы дали?
И если можно, то как?
Перс менеджер звонил несколько раз, уговаривал снова начать пользоваться кредиткой - просил кэшбэк. Пока не дали.
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lel
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:05
подскажите плиз , а пополнить КДВ ,без комиссии ,есть возможность ? можно в личку ..заранее спасибо ...
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lincoln2
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:12
Свою- через приват вклад. Но там ограничениеи ввели, через тумбу один раз в сутки нал можно всунуть.
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demichh
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Додано: Сер 11 сер, 2021 00:15
Как сейчас увеличивается кредитный лимит?
Транзакции за границей есть, кредит погашаю вовремя (переводы с грабительским % делаю), какие факторы влияют?
Больше 200к перс менеджер сказал не дают после 2020 (много кто снял с инфинити по 800к и адьйос).
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PrivatUsername1
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Додано: Чет 12 сер, 2021 02:15
tano написав:Мне сообщили в отделении что по моей уни кэшбэк 5% на месяц начиная с 5/08. Вчера провел несколько транзакций, заглянул в Приват24 - там кэшбэк 0. В чем может быть дело?
Скорее всего, кешбек придёт по завершению этого месяца на счёт Бонус+. Причём не исключено, что только на операции в торговой сети (без интернет и т.д.).
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alter
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Додано: Чет 12 сер, 2021 06:29
alter написав:
tano написав:Мне сообщили в отделении что по моей уни кэшбэк 5% на месяц начиная с 5/08. Вчера провел несколько транзакций, заглянул в Приват24 - там кэшбэк 0. В чем может быть дело?
Скорее всего, кешбек придёт по завершению этого месяца на счёт Бонус+. Причём не исключено, что только на операции в торговой сети (без интернет и т.д.).
Колись такий стимулюючий кешбек давали дійсно на Б+, але потім в приваті появився своя програма кешбеку з відповідною вкладкою в п24 і кешбек по інд. пропозиції капає туда. Правда не моментально.
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Ой+
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:52
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greenozon
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