Додано: Сер 18 сер, 2021 13:54
Мій замовник у Бельгії не зміг відправити мені платіж у євро. Гроші повернулися через "внутрішню політику банка - кореспондента". Це Commerzbank. У Приваті мій менеджер відмовляється взагалі щось коментувати. Бельгійці - офіційно діюча компанія, я їм надаю послуги перекладу. Працюємо вже років десять разом. Я офіційно зареєстрований ФОП, отримую гроші на підприємницький рахунок. Все прозоро і офіційно. Що це все означає? Я так розумію, мені потрібно шукати інші шляхи отримання грошей, не пов'язані з Приватом, чи замовнику конвертувати і платити мені в долларах, чи це тимчасове непорозуміння і скоро вирішиться, або ше якісь варіанти?