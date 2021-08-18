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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8922892389248925
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:54

Мій замовник у Бельгії не зміг відправити мені платіж у євро. Гроші повернулися через "внутрішню політику банка - кореспондента". Це Commerzbank. У Приваті мій менеджер відмовляється взагалі щось коментувати. Бельгійці - офіційно діюча компанія, я їм надаю послуги перекладу. Працюємо вже років десять разом. Я офіційно зареєстрований ФОП, отримую гроші на підприємницький рахунок. Все прозоро і офіційно. Що це все означає? Я так розумію, мені потрібно шукати інші шляхи отримання грошей, не пов'язані з Приватом, чи замовнику конвертувати і платити мені в долларах, чи це тимчасове непорозуміння і скоро вирішиться, або ше якісь варіанти?
meddoctran
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:51

Re: Приватбанк

meddoctran, тому банку мог не понравится адрес регистрации или Ваши ФИО. Может ещё обороты.
MASolomko
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  #<1 ... 8922892389248925
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