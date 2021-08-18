|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:54
Мій замовник у Бельгії не зміг відправити мені платіж у євро. Гроші повернулися через "внутрішню політику банка - кореспондента". Це Commerzbank. У Приваті мій менеджер відмовляється взагалі щось коментувати. Бельгійці - офіційно діюча компанія, я їм надаю послуги перекладу. Працюємо вже років десять разом. Я офіційно зареєстрований ФОП, отримую гроші на підприємницький рахунок. Все прозоро і офіційно. Що це все означає? Я так розумію, мені потрібно шукати інші шляхи отримання грошей, не пов'язані з Приватом, чи замовнику конвертувати і платити мені в долларах, чи це тимчасове непорозуміння і скоро вирішиться, або ше якісь варіанти?
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:51
Re: Приватбанк
meddoctran, тому банку мог не понравится адрес регистрации или Ваши ФИО. Может ещё обороты.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:21
MASolomko Варіантів може бути багато, але ситуація дивна. Прозора офіційна діяльність багато років. Останній платіж пару місяців тому нормально пройшов за тими самими реквізитами від того самого клієнта (звичайно, прізвище і реєстрацію не змінював ). Чи це така "внутрішня політика банків" зараз - що за хочу і коли захочу, те і зроблю? Але мене дивує позиція Привату. Єдина відповідь - "без комментариев". Мені не треба щось конфіденційне у ваших стосунках з банком-кореспондентом, а лише що робити далі - конвертувати і платити в долларах, чи це тимчасове непорозуміння і скоро вирішиться, або ше якісь варіанти? Приват, вибачте, але просте "без коментарів" стосовно грошей клієнта - це ненормально. У мене у вас рахунки відкриті, щоб гроші отримувати на них, а не догадки збирати, коли ви відмахуєтеся від клієнта.
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:23
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:37
Re: Приватбанк
meddoctran, по операции в $ будет другой банк корреспондент. А этого корреспондента стоит избегать до выявления причины.
Попробуйте у исходящей стороне узнать причину, может будет больше информации.
Зараз переглядають цей форум: antey718 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|