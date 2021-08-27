Через "Регулярные платежи" можно зайти в старую версию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 сер, 2021 07:32
Додано: Чет 26 сер, 2021 17:09
Случилось чудо: мне предложили кэшбэк по универсальной.
Я, на радостях, не спросил даже какой процент, и какая максимальная сумма.
Вроде тут уже опытные товарищи в этой теме, ткните носом, какие там условия обычно?
Додано: Чет 26 сер, 2021 17:45
Re: Приватбанк
3-5% 300-500 грязними, але можете на ГЛ чи через менеджера поточнити.
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:59
Судові справи навколо ПБ і бородатих дядьків
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:03
Re: Приватбанк
У меня две КДВ валютные: в евро и долларах. Но я ими не пользуюсь. Их лучше закрыть? А то слышал, что комиссия какая то есть на карты у которых нет движения средств. Это так?
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:06
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