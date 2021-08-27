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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8923892489258926
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 07:32

  Diman написав:пропала ссылка на приват 24 с главной, предлагает некст. Все, покращення настало?

Через "Регулярные платежи" можно зайти в старую версию.
Ferlakur
 
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Случилось чудо: мне предложили кэшбэк по универсальной.
Я, на радостях, не спросил даже какой процент, и какая максимальная сумма.
Вроде тут уже опытные товарищи в этой теме, ткните носом, какие там условия обычно?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 17:45

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Я, на радостях, не спросил даже какой процент, и какая максимальная сумма.


3-5% 300-500 грязними, але можете на ГЛ чи через менеджера поточнити.

  Diman написав:пропала ссылка на приват 24 с главной, предлагает некст. Все, покращення настало?

https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews
8)
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:59

Судові справи навколо ПБ і бородатих дядьків

https://www.ukrrudprom.ua/news/Privatba ... olomo.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:03

Re: Приватбанк

У меня две КДВ валютные: в евро и долларах. Но я ими не пользуюсь. Их лучше закрыть? А то слышал, что комиссия какая то есть на карты у которых нет движения средств. Это так?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:06

  Yuri_61 написав:У меня две КДВ валютные: в евро и долларах. Но я ими не пользуюсь. Их лучше закрыть? А то слышал, что комиссия какая то есть на карты у которых нет движения средств. Это так?


Нет средств - нет комиссии. В минус за неактивность не списывают.
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  #<1 ... 8923892489258926
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