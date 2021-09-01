Как мне когда-то сказала горячка "договор появится, когда магазин пришлет подтверждение, что они получили деньги"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:17
Додано: Чет 02 вер, 2021 16:10
Re: Приватбанк
тоже получил на имейл такое предложение. 300 грн - это до налога или после? То есть, тратить имеет смысл 3000 грн или 3600?
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