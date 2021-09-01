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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8924892589268927
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:17

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста, после оформления оплати частями когда появится договор в приват 24?

Как мне когда-то сказала горячка "договор появится, когда магазин пришлет подтверждение, что они получили деньги"
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:10

Re: Приватбанк

Кочевник написав:Тепла лінія каже, що 10% нарахують після закінчення акції. Однак обов`язково платити лише фізичним пластиком (тут я їм слабо вірю). І лише з кредитних коштів. (Це відразу було прописано).
тоже получил на имейл такое предложение. 300 грн - это до налога или после? То есть, тратить имеет смысл 3000 грн или 3600?
Кащей
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