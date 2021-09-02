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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:17
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста, после оформления оплати частями когда появится договор в приват 24?
Как мне когда-то сказала горячка "договор появится, когда магазин пришлет подтверждение, что они получили деньги"
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:10
Кочевник написав:Тепла лінія каже, що 10% нарахують після закінчення акції. Однак обов`язково платити лише фізичним пластиком (тут я їм слабо вірю). І лише з кредитних коштів. (Це відразу було прописано).
тоже получил на имейл такое предложение. 300 грн - это до налога или после? То есть, тратить имеет смысл 3000 грн или 3600?
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Кащей
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Додано: Чет 02 вер, 2021 17:41
Кащей написав:
Кочевник написав:Тепла лінія каже, що 10% нарахують після закінчення акції. Однак обов`язково платити лише фізичним пластиком (тут я їм слабо вірю). І лише з кредитних коштів. (Це відразу було прописано).
тоже получил на имейл такое предложение. 300 грн - это до налога или после? То есть, тратить имеет смысл 3000 грн или 3600?
Кешбек нараховується відразу після плаежу, видно у виписці в додатку. Нараховують 12,422%. Тобто Після податків буде 10%.
Кешбек нараховують за фізичну картку, за онлайн і за гуглпей.
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Кочевник
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Додано: Чет 02 вер, 2021 17:50
А мені прийшла "пропозиція лише для Вас !" Знімайте кошти з кредитки універсальна в банкоматах приватбанку без комісії до 30 вересня !
Х.з. як це готувати. Начебто зняття налу в приваті в грейсі? Тобто можна зняти, а покласти на прикінці жовтня? За аналогією пумби?
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:53
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста, после оформления оплати частями когда появится договор в приват 24?
Після успішного оформлення договору, зазвичай, інформація оновлюється в Приват24 протягом доби.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:18
Кочевник написав:
Кешбек нараховують за фізичну картку, за онлайн і за гуглпей.
Було б вже аж дуже жирно, але некст не пробували?
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klug
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 05:52
klug написав: Кочевник написав:
Кешбек нараховують за фізичну картку, за онлайн і за гуглпей.
Було б вже аж дуже жирно, але некст не пробували?
Ні, не потрібно мені.
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