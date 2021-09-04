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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:27
С 01.09.21 ПриватБанка "без объявление войны" ввел ограничения на прием и перечесления в месяц с карточки. Вы можете перечислить в месяц не более 100 раз и не более 100 раз принять деньги. Потом блок. Сегодня 100, а в теории через месяца три 20...
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evvk1
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Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37
evvk1 написав:
С 01.09.21 ПриватБанка "без объявление войны" ввел ограничения на прием и перечесления в месяц с карточки. Вы можете перечислить в месяц не более 100 раз и не более 100 раз принять деньги. Потом блок. Сегодня 100, а в теории через месяца три 20...
откуда инфа ?
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Kalgan
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:01
Kalgan написав: evvk1 написав:
С 01.09.21 ПриватБанка "без объявление войны" ввел ограничения на прием и перечесления в месяц с карточки. Вы можете перечислить в месяц не более 100 раз и не более 100 раз принять деньги. Потом блок. Сегодня 100, а в теории через месяца три 20...
откуда инфа ?
Можете смеяться, но с российских ресурсов. Думал, что как обычно "утка". Позвонил на 3700. Подтвердили
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evvk1
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:09
Правильно сделали - достали торговцы, которые принимают оплату на карты примата, да ещё с комиссией за обнал!
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Vorlon
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Додано: Суб 04 вер, 2021 13:26
угу
особенно бесят горе бизнесмены на кдв
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v57
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Додано: Суб 04 вер, 2021 23:22
Валидность Уни без кредита 08/21.Новую не дают даже в отделении.В п24 цифровую или инет карту тоже не даёт решением банка.3700 морозится.Как побороть? Не сильно надо,но хай будет
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Мизантрóп
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