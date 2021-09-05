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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8925892689278928
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:27

Re: Приватбанк

С 01.09.21 ПриватБанка "без объявление войны" ввел ограничения на прием и перечесления в месяц с карточки. Вы можете перечислить в месяц не более 100 раз и не более 100 раз принять деньги. Потом блок. Сегодня 100, а в теории через месяца три 20...
evvk1
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37

  evvk1 написав:С 01.09.21 ПриватБанка "без объявление войны" ввел ограничения на прием и перечесления в месяц с карточки. Вы можете перечислить в месяц не более 100 раз и не более 100 раз принять деньги. Потом блок. Сегодня 100, а в теории через месяца три 20...

откуда инфа ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:01

Re: Приватбанк

Kalgan написав:
  evvk1 написав:С 01.09.21 ПриватБанка "без объявление войны" ввел ограничения на прием и перечесления в месяц с карточки. Вы можете перечислить в месяц не более 100 раз и не более 100 раз принять деньги. Потом блок. Сегодня 100, а в теории через месяца три 20...

откуда инфа ?
Можете смеяться, но с российских ресурсов. Думал, что как обычно "утка". Позвонил на 3700. Подтвердили
evvk1
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:09

Правильно сделали - достали торговцы, которые принимают оплату на карты примата, да ещё с комиссией за обнал!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:26

угу
особенно бесят горе бизнесмены на кдв
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 23:22

Re: Приватбанк

Валидность Уни без кредита 08/21.Новую не дают даже в отделении.В п24 цифровую или инет карту тоже не даёт решением банка.3700 морозится.Как побороть? Не сильно надо,но хай будет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:13

По поводу вышеупомянутой инфы об ограничений переводов обратился в чат приват24, на что получил такой ответ:
Ліміти операцій за переказами на картку будь-якого банку (P2P) за кількістю в місяць (з першого по останній календарний день місяця).

Для переказів по Україні:
- не більш ніж 100 переказів для зарахування на картки одного клієнта ПриватБанку;
- не більш ніж 100 переказів на відправку з карток одного клієнта ПриватБанку.

Для міжнародних переказів:
- не більш ніж 30 переказів для зарахування на картки одного клієнта ПриватБанку;
- не більш ніж 25 переказів на відправку з карток одного клієнта ПриватБанку.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:37

  Vorlon написав:Правильно сделали - достали торговцы, которые принимают оплату на карты примата, да ещё с комиссией за обнал!

Поддерживаю! 100 переводов обычному клиенту более чем достаточно.
Хватит брить клиентов, ставьте терминалы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:51

  Stringer написав:
  Vorlon написав:Правильно сделали - достали торговцы, которые принимают оплату на карты примата, да ещё с комиссией за обнал!

Поддерживаю! 100 переводов обычному клиенту более чем достаточно.
Хватит брить клиентов, ставьте терминалы

А кол-во доступных переводов дето отображается в П24? :lol: :lol: :lol:
Amethyst
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