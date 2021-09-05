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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:27
Re: Приватбанк
С 01.09.21 ПриватБанка "без объявление войны" ввел ограничения на прием и перечесления в месяц с карточки. Вы можете перечислить в месяц не более 100 раз и не более 100 раз принять деньги. Потом блок. Сегодня 100, а в теории через месяца три 20...
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37
Додано: Суб 04 вер, 2021 10:01
Re: Приватбанк
Можете смеяться, но с российских ресурсов. Думал, что как обычно "утка". Позвонил на 3700. Подтвердили
Додано: Суб 04 вер, 2021 12:09
Правильно сделали - достали торговцы, которые принимают оплату на карты примата, да ещё с комиссией за обнал!
Додано: Суб 04 вер, 2021 23:22
Re: Приватбанк
Валидность Уни без кредита 08/21.Новую не дают даже в отделении.В п24 цифровую или инет карту тоже не даёт решением банка.3700 морозится.Как побороть? Не сильно надо,но хай будет
Додано: Нед 05 вер, 2021 12:13
По поводу вышеупомянутой инфы об ограничений переводов обратился в чат приват24, на что получил такой ответ:
Ліміти операцій за переказами на картку будь-якого банку (P2P) за кількістю в місяць (з першого по останній календарний день місяця).
Для переказів по Україні:
- не більш ніж 100 переказів для зарахування на картки одного клієнта ПриватБанку;
- не більш ніж 100 переказів на відправку з карток одного клієнта ПриватБанку.
Для міжнародних переказів:
- не більш ніж 30 переказів для зарахування на картки одного клієнта ПриватБанку;
- не більш ніж 25 переказів на відправку з карток одного клієнта ПриватБанку.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:37
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:51
А кол-во доступных переводов дето отображается в П24?
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