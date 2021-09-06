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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 06:37
Маразм ПриватБанка крепчает. Чтобы забрать нал нужно подтверждение лимита, а это документы о происхождении денег. В моем конкретном случае депозит пролонгировался около пяти раз. Но им нужно доки не ранее 2020 года. Объяснение что эти деньги я заработал давно, и в основном на курсовых разницах персонал не понимает.
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Dimn
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Додано: Вів 07 вер, 2021 08:49
Dimn написав:
Маразм ПриватБанка крепчает. Чтобы забрать нал нужно подтверждение лимита, а это документы о происхождении денег. В моем конкретном случае депозит пролонгировался около пяти раз. Но им нужно доки не ранее 2020 года. Объяснение что эти деньги я заработал давно, и в основном на курсовых разницах персонал не понимает.
А много хотели забрать ? Больше фонда или нет ?
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:49
Dimn написав:
Маразм ПриватБанка крепчает. Чтобы забрать нал нужно подтверждение лимита, а это документы о происхождении денег. В моем конкретном случае депозит пролонгировался около пяти раз. Но им нужно доки не ранее 2020 года. Объяснение что эти деньги я заработал давно, и в основном на курсовых разницах персонал не понимает.
Банкомати скільки можуть відслюнявити?
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:11
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