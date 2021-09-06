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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8927892889298930>
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 06:37

Маразм ПриватБанка крепчает. Чтобы забрать нал нужно подтверждение лимита, а это документы о происхождении денег. В моем конкретном случае депозит пролонгировался около пяти раз. Но им нужно доки не ранее 2020 года. Объяснение что эти деньги я заработал давно, и в основном на курсовых разницах персонал не понимает.
Dimn
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:49

  Dimn написав:Маразм ПриватБанка крепчает. Чтобы забрать нал нужно подтверждение лимита, а это документы о происхождении денег. В моем конкретном случае депозит пролонгировался около пяти раз. Но им нужно доки не ранее 2020 года. Объяснение что эти деньги я заработал давно, и в основном на курсовых разницах персонал не понимает.

А много хотели забрать ? Больше фонда или нет ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:49

  Dimn написав:Маразм ПриватБанка крепчает. Чтобы забрать нал нужно подтверждение лимита, а это документы о происхождении денег. В моем конкретном случае депозит пролонгировался около пяти раз. Но им нужно доки не ранее 2020 года. Объяснение что эти деньги я заработал давно, и в основном на курсовых разницах персонал не понимает.

Банкомати скільки можуть відслюнявити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:11

Re: Приватбанк

20т каждые 3 часа.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:17

  Dimn написав:Маразм ПриватБанка крепчает. Чтобы забрать нал нужно подтверждение лимита, а это документы о происхождении денег. В моем конкретном случае депозит пролонгировался около пяти раз. Но им нужно доки не ранее 2020 года. Объяснение что эти деньги я заработал давно, и в основном на курсовых разницах персонал не понимает.

они давно так наглеют, и не только они ( к сожалению в украине нельзя нормально жить :(
_Klim
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:47

  _Klim написав:они давно так наглеют, и не только они ( к сожалению в украине нельзя нормально жить :(


Ха-ха.. А где можно? В Европах вообще нала шугаются и на каждый пшик доки надо носить...
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:48

Та лана. Очень любят в еуропах нал. Понятно от чемоданов с налом будут шарахаться. Но вот с таким явлением как к примеру в туристических местах вешать таблички "оплата картой только от 10 EUR" - это я только в Европе видел. Причем не в одной стране
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:08

Для Албании карта Привата пойдет или какого банка лучше будет?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:09

Приватбанк

  Flamingo написав:Та лана. Очень любят в еуропах нал. Понятно от чемоданов с налом будут шарахаться. Но вот с таким явлением как к примеру в туристических местах вешать таблички "оплата картой только от 10 EUR" - это я только в Европе видел. Причем не в одной стране


Мы ж про банки и суммы не 10 евро конечно. А в туристических местах или обычных магазах попробуйте 500 евровой купюрой рассчитаться ;)
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:10

  novichok написав:Для Албании карта Привата пойдет или какого банка лучше будет?


Подойдет, на курс смотрите. У привата кстати последнее время иногда лучше чем в Моно бывает.
Alexey_k9
 
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