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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 19:51
Нужно 150К отправить на реквизиты в Привате, последний раз отправлял 3-мя частями с интернет-карты Привата в Приват24. Можно ли смело отправить сейчас одной суммой или лучше дробить на несколько платежей, не рискуя, что заблокируют платеж с лишними вопросами и объяснениями, в связи с последним изменением в законодательстве??
Или, как лучше сделать?
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wilomik
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:57
Подскажите!
Хочу открыть депозит стандарт, с возможностью досрочного расторжения с карты универсальная.
Есть вопросы:
1.При досрочном закрытии деньги куда упадут? На Уни или КДВ?
2. На след. день можно закрыть?
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pfauter
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:06
pfauter написав:
1.При досрочном закрытии деньги куда упадут? На Уни или КДВ?
при досрочном возврат на карту, с которой было открытие.
если вы ищите схему вывода денсредств без комисии с универсалки, то есть более действенные и быстрые способы.. (особенно, если небольшие суммы)
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zentol
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:09
Пумб?
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pfauter
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:13
pfauter написав:
Пумб?
И ещё два
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Мизантрóп
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:15
Интрига... Можно в лс, если здесь нельзя
Спасибо всем, с досрочным выводом все понятно.
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pfauter
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:19
Поиск по форуму:'тропой' неоднократно жевано,пережевано.Мне уже и Уни примат не перевыпускает))
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Мизантрóп
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:28
Мизантрóп написав:
Мне уже и Уни примат не перевыпускает))
с 18-го года била просрочена КДВ , "работала" до сентября , потом каюк , ушла из списка доступних но картсчет виден.
Пришлость перевипустить на дилжитал. Слава П24 , а то сидел би без денег.
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Goodman
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