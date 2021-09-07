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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8927892889298930
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:51

Re: Приватбанк

Нужно 150К отправить на реквизиты в Привате, последний раз отправлял 3-мя частями с интернет-карты Привата в Приват24. Можно ли смело отправить сейчас одной суммой или лучше дробить на несколько платежей, не рискуя, что заблокируют платеж с лишними вопросами и объяснениями, в связи с последним изменением в законодательстве??
Или, как лучше сделать?
wilomik
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:57

Re: Приватбанк

Подскажите!
Хочу открыть депозит стандарт, с возможностью досрочного расторжения с карты универсальная.
Есть вопросы:
1.При досрочном закрытии деньги куда упадут? На Уни или КДВ?
2. На след. день можно закрыть?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:06

Re: Приватбанк

  pfauter написав:1.При досрочном закрытии деньги куда упадут? На Уни или КДВ?

при досрочном возврат на карту, с которой было открытие.

если вы ищите схему вывода денсредств без комисии с универсалки, то есть более действенные и быстрые способы.. (особенно, если небольшие суммы)
zentol
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:09

Re: Приватбанк

Пумб?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:13

  pfauter написав:Пумб?

И ещё два
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:15

Re: Приватбанк

Интрига... Можно в лс, если здесь нельзя
Спасибо всем, с досрочным выводом все понятно.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:19

Re: Приватбанк

Поиск по форуму:'тропой' неоднократно жевано,пережевано.Мне уже и Уни примат не перевыпускает))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:28

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:Мне уже и Уни примат не перевыпускает))

с 18-го года била просрочена КДВ , "работала" до сентября , потом каюк , ушла из списка доступних но картсчет виден.
Пришлость перевипустить на дилжитал. Слава П24 , а то сидел би без денег.
Goodman
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  #<1 ... 8927892889298930
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