Очень похоже, что если 10% - то сумма до 300 грн, а если 5% - тогда 500, а процитированное является технической ошибкой (возможно, и намеренной, кто знает?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:19
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:30
Добрый день. Всекарта не такая уж и без комиссии. В кассе можно снять только два раза и не более 800 тыс. Больше 1.5 процента.
А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки. Но это треш. Снять лям с банкоматов которые больше 4 тыс за раз не выдает. Короче говоря попа. Но все равно спасибо.
И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:38
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