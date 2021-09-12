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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8932893389348935
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:19

  lel написав:Ориентировочно потратил 3000+грн чисто торговые операции
Очень похоже, что если 10% - то сумма до 300 грн, а если 5% - тогда 500, а процитированное является технической ошибкой (возможно, и намеренной, кто знает?)
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:30

  uaprofi написав:
если безнал работает то - кидайте на Пумбу и всех делов.



всё карта открывается в отделение пумба за пол час.
затем в приват24 в платежах ищете пумб и пополняете эту карту.


Добрый день. Всекарта не такая уж и без комиссии. В кассе можно снять только два раза и не более 800 тыс. Больше 1.5 процента.
А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки. Но это треш. Снять лям с банкоматов которые больше 4 тыс за раз не выдает. Короче говоря попа. Но все равно спасибо.

И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?
Dimn
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:38

  Dimn написав:И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?

Для сумм что у вас - никак. Ибо в итоге получите лок и у привата и у Пумба
Flamingo
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