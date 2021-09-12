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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:19
lel написав:
Ориентировочно потратил 3000+грн чисто торговые операции
Очень похоже, что если 10% - то сумма до 300 грн, а если 5% - тогда 500, а процитированное является технической ошибкой (возможно, и намеренной, кто знает?)
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:30
uaprofi написав:
если безнал работает то - кидайте на Пумбу и всех делов.всё карта
открывается в отделение пумба за пол час.
затем в приват24 в платежах ищете пумб и пополняете эту карту.
Добрый день. Всекарта не такая уж и без комиссии. В кассе можно снять только два раза и не более 800 тыс. Больше 1.5 процента.
А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки. Но это треш. Снять лям с банкоматов которые больше 4 тыс за раз не выдает. Короче говоря попа. Но все равно спасибо.
И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:38
Dimn написав:
И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?
Для сумм что у вас - никак. Ибо в итоге получите лок и у привата и у Пумба
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:44
очередной виртуальный олигарх)
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:28
Dimn написав: uaprofi написав:
если безнал работает то - кидайте на Пумбу и всех делов.всё карта
открывается в отделение пумба за пол час.
затем в приват24 в платежах ищете пумб и пополняете эту карту.
А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки.
100 млн серйозна сума.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:37
Dimn написав:
Снять лям с банкоматов
Банкоматы не для того стоят, чтобы каждый пересичный с них по ляму снимал, за таким пожалуйте в кассы / на vip-обслуживание.
Интересно, хоть где-то за рубежом банкоматы отдадут эквивалент 1 млн грн?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 13:40
Описался, речь шла о 100 тыс грн.
Хочу поблагодарить форумчан.
Такой вопрос, а если завел и снял 400, ещё триста в сутки можно? Или уже рискованно. Лучше завтра?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 13:49
Не можу знайти, як зробити платіж на ПУМБ.
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Doda
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:53
Doda написав:
Не можу знайти, як зробити платіж на ПУМБ.
В платежах набираете слово ПУМБ и в появившейся форме указываете номер карты ПУМБа
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:14
Dimn написав: uaprofi написав:
если безнал работает то - кидайте на Пумбу и всех делов.всё карта
открывается в отделение пумба за пол час.
затем в приват24 в платежах ищете пумб и пополняете эту карту.
Добрый день. Всекарта не такая уж и без комиссии. В кассе можно снять только два раза и не более 800 тыс. Больше 1.5 процента.
А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки. Но это треш. Снять лям с банкоматов которые больше 4 тыс за раз не выдает. Короче говоря попа. Но все равно спасибо.
И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?
ну если очень нужен именно нал - можно с пумбы кидать п2п в банк где есть бесплатное снятие нала.
ИМХО.
для больших сумм на СЕП в привате есть максимум в тарифах - 1000 грн. на ляме это 0,1%
и примерно 100 грн будет капать % даже на приват вкладе.
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uaprofi
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