RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8932893389348935
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:19

  lel написав:Ориентировочно потратил 3000+грн чисто торговые операции
Очень похоже, что если 10% - то сумма до 300 грн, а если 5% - тогда 500, а процитированное является технической ошибкой (возможно, и намеренной, кто знает?)
M-Audio
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 23.03.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:30

  uaprofi написав:
если безнал работает то - кидайте на Пумбу и всех делов.



всё карта открывается в отделение пумба за пол час.
затем в приват24 в платежах ищете пумб и пополняете эту карту.


Добрый день. Всекарта не такая уж и без комиссии. В кассе можно снять только два раза и не более 800 тыс. Больше 1.5 процента.
А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки. Но это треш. Снять лям с банкоматов которые больше 4 тыс за раз не выдает. Короче говоря попа. Но все равно спасибо.

И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?
Dimn
 
Повідомлень: 154
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:38

  Dimn написав:И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?

Для сумм что у вас - никак. Ибо в итоге получите лок и у привата и у Пумба
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6896
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:44

очередной виртуальный олигарх)
v57
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 14.03.10
Подякував: 125 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:28

  Dimn написав:
  uaprofi написав:
если безнал работает то - кидайте на Пумбу и всех делов.



всё карта открывается в отделение пумба за пол час.
затем в приват24 в платежах ищете пумб и пополняете эту карту.


А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки.

100 млн серйозна сума.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:37

Re: Приватбанк

  Dimn написав:Снять лям с банкоматов
Банкоматы не для того стоят, чтобы каждый пересичный с них по ляму снимал, за таким пожалуйте в кассы / на vip-обслуживание.
Интересно, хоть где-то за рубежом банкоматы отдадут эквивалент 1 млн грн?
Intento
 
Повідомлень: 177
З нами з: 06.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:40

Re: Приватбанк

Описался, речь шла о 100 тыс грн.

Хочу поблагодарить форумчан.

Такой вопрос, а если завел и снял 400, ещё триста в сутки можно? Или уже рискованно. Лучше завтра?
Dimn
 
Повідомлень: 154
З нами з: 15.12.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:49

Платіж на ПУМБ

Не можу знайти, як зробити платіж на ПУМБ.
Doda
 
Повідомлень: 150
З нами з: 23.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:53

  Doda написав:Не можу знайти, як зробити платіж на ПУМБ.

В платежах набираете слово ПУМБ и в появившейся форме указываете номер карты ПУМБа
velvet
 
Повідомлень: 3983
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:14

  Dimn написав:
  uaprofi написав:
если безнал работает то - кидайте на Пумбу и всех делов.



всё карта открывается в отделение пумба за пол час.
затем в приват24 в платежах ищете пумб и пополняете эту карту.


Добрый день. Всекарта не такая уж и без комиссии. В кассе можно снять только два раза и не более 800 тыс. Больше 1.5 процента.
А поторопить банкомат можно только на 100000 тысяч в сутки. Но это треш. Снять лям с банкоматов которые больше 4 тыс за раз не выдает. Короче говоря попа. Но все равно спасибо.

И ещё вопрос, как чтобы небыло комиссии привата за пополнение всекарты?


ну если очень нужен именно нал - можно с пумбы кидать п2п в банк где есть бесплатное снятие нала.

ИМХО.
для больших сумм на СЕП в привате есть максимум в тарифах - 1000 грн. на ляме это 0,1%
и примерно 100 грн будет капать % даже на приват вкладе.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4891
З нами з: 21.04.11
Подякував: 691 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8932893389348935
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot], Hemi, S i m, vollena71 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.