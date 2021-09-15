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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:24
По поводу всекарты ещё один нюанс. Снять в кассе без комиссии вы можете не более двух раз суммарно не более 500 тыс за 30 дней. Все что сверху полтора процента комиссии.
Банкомат по 5000 грн без комиссии. Хотя по колличеству снятий незнаю.
Я вчера снял более лимита и за часть заплатил комиссию. Но всеравно, с ПриватБанком покончено. Такого отношения к клиентам я не помню даже в Ощадбанке.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:01
Вітаюсь совсіма!
Цікаве те, що бачать мене в реєстрі, бачать суму, починають виводити - видає Помилку - Очікують підтвердження ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Телефоную у фонд при менеджері Привата. Відповіли коректно, бачать мене в реєстрі з боку Фонду ніяких проблем. Менеджер сам поспілкувався с Фондом Гарантування.
Та ось підтримка бека Привата підтримка фронта, тобто менеджера самого Привата, відморажується не може відповісти чому блокують виплату. Дісталися тільки того, що по цієй помилці треба чекати телефонного дзвінка головного офіса за яким мене позовуть отримати гроші Отакої...
ВО
Хай щастить!
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Додано: Чет 16 вер, 2021 12:53
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