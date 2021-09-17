|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:24
По поводу всекарты ещё один нюанс. Снять в кассе без комиссии вы можете не более двух раз суммарно не более 500 тыс за 30 дней. Все что сверху полтора процента комиссии.
Банкомат по 5000 грн без комиссии. Хотя по колличеству снятий незнаю.
Я вчера снял более лимита и за часть заплатил комиссию. Но всеравно, с ПриватБанком покончено. Такого отношения к клиентам я не помню даже в Ощадбанке.
-
Dimn
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 15.12.13
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:01
Вітаюсь совсіма!
Цікаве те, що бачать мене в реєстрі, бачать суму, починають виводити - видає Помилку - Очікують підтвердження ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Телефоную у фонд при менеджері Привата. Відповіли коректно, бачать мене в реєстрі з боку Фонду ніяких проблем. Менеджер сам поспілкувався с Фондом Гарантування.
Та ось підтримка бека Привата підтримка фронта, тобто менеджера самого Привата, відморажується не може відповісти чому блокують виплату. Дісталися тільки того, що по цієй помилці треба чекати телефонного дзвінка головного офіса за яким мене позовуть отримати гроші Отакої...
ВО
Хай щастить!
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1706
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2326 раз.
-
- Профіль
-
2
2
10
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:53
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3223
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:05
о!
фиолетоый текст узнаю
интересно учимся или опять
слова, слова, слова
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3002
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:07
А зачем для получения денег от фонда в привате ходить в отделения? Я получал прошлый раз прямо в приват24
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8954
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 1319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:07
підкажіть як next.privat24.ua платити комунальні не приватівською картою і щоб то все зберігалось в шаблонах ?
і якщо логінитись приватом туди то можна платити не приватівською картою ?
я колись платив, а зараз не можу розібратись чи там щось поміняли
-
Ananas1start
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 19.02.20
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:05
Ananas1start, проходите авторизаци. Открываете необходимый шаблон коммуналки, выбираете что платить и какую сумму. Спускаетесь ниже и в блоке "С карты" нажимаете на ссылку "Другая карта" — отобразится поле с вводом реквизитов карты.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3696
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 438 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:10
Вітаюсь совсіма!
Таки отримав виплату в ПриватБанку!
Хочу подякувати Вікторії, менеджеру фронта, старшому спеціалісту по роботі з фіз. ліцами за щиру підтримку і велику допомогу.
Проблема була в тому, що мене помилково віднесли до категорії переселенців через моє колишнє проживання в Маріуполі. Хоча я з 2013 року беззмінно проживаю в іншому Місті і ніколи не був переселенцем.
Два дня пішло на виправлення матриці ризиків банку при виплаті, ну і, звичайно, моїх нервів.
Для зацікавлених, чому ПриватБанк? Для мене він має декілька незамінних переваг, яких я не зміг отримати в іншому банку.
Цього разу гроші з Земельного капіталу я вирішив спробувати розмістити в ОВДП.
І на подив, не знайшов лепшого, як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено в новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних, і це для суми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!
ВО
Хай щастить!
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1706
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2326 раз.
-
- Профіль
-
2
2
10
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:10
MASolomko написав:
Ananas1start, проходите авторизаци. Открываете необходимый шаблон коммуналки, выбираете что платить и какую сумму. Спускаетесь ниже и в блоке "С карты" нажимаете на ссылку "Другая карта" — отобразится поле с вводом реквизитов карты.
це в мобільному чи з пк ?
я в мобільному зайшов на некст , пройшов авторизацію з приват 24 (якщо ви про це мали на увазі ) і там є шаблони збережені , але коли вибираєш якийсь і спускаєшся вниз то там на вібир карти тільки приват банку , навіть моєї якою я раніше платив (не приватівською ) там немає і щось на зразок "інша карта" чи "додати карту" - таких теж пунктів немає
мені взагалі здається що коли авторизуєшся приватом то тебе просто в приват 24 звичайний і перекидує
-
Ananas1start
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 19.02.20
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|