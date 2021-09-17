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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8934893589368937
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:22

Re: Приватбанк

  Ananas1start написав:як next.privat24.ua платити комунальні не приватівською картою і щоб то все зберігалось
Треба додати картку іншого банку до переліку своїх карток:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:55

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

Таки отримав виплату в ПриватБанку!

Хочу подякувати Вікторії, менеджеру фронта, старшому спеціалісту по роботі з фіз. ліцами за щиру підтримку і велику допомогу.

Проблема була в тому, що мене помилково віднесли до категорії переселенців через моє колишнє проживання в Маріуполі. Хоча я з 2013 року беззмінно проживаю в іншому Місті і ніколи не був переселенцем.

Два дня пішло на виправлення матриці ризиків банку при виплаті, ну і, звичайно, моїх нервів.


Для зацікавлених, чому ПриватБанк? Для мене він має декілька незамінних переваг, яких я не зміг отримати в іншому банку.

Цього разу гроші з Земельного капіталу я вирішив спробувати розмістити в ОВДП.

І на подив, не знайшов лепшого, як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено в новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних, і це для суми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!

ВО
Хай щастить!


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  #<1 ... 8934893589368937
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