Хочу подякувати Вікторії, менеджеру фронта, старшому спеціалісту по роботі з фіз. ліцами за щиру підтримку і велику допомогу.
Проблема була в тому, що мене помилково віднесли до категорії переселенців через моє колишнє проживання в Маріуполі. Хоча я з 2013 року беззмінно проживаю в іншому Місті і ніколи не був переселенцем.
Два дня пішло на виправлення матриці ризиків банку при виплаті, ну і, звичайно, моїх нервів.
Для зацікавлених, чому ПриватБанк? Для мене він має декілька незамінних переваг, яких я не зміг отримати в іншому банку.
Цього разу гроші з Земельного капіталу я вирішив спробувати розмістити в ОВДП.
І на подив, не знайшов лепшого, як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено в новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних, і це для суми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!
Із ПК. У разі відкриття веб-версії Приват24 (next.privat24.ua) з мобільного браузера для оплати з картки іншого банку необхідно пролиснути зліва направо картки й там відобразиться форма для введення її реквізитів.
Питання представнику Приватбанку: Чи надає Приватбанк інформацію (прямо чи опосердковано) Управлінню соціального захисту населення(або його відділенням) про суми здійснених операцій з купівлі продажу валюти українцями, які претендують на отримання житлово - коиунальних субсидій? Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?
Yuri_61 написав:Питання представнику Приватбанку: Чи надає Приватбанк інформацію (прямо чи опосердковано) Управлінню соціального захисту населення(або його відділенням) про суми здійснених операцій з купівлі продажу валюти українцями, які претендують на отримання житлово - коиунальних субсидій? Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?
по идее, ну в смысле по новым правилам назначения соцпомощи, если в банк придет запрос от УПСЗН, то банк должен будет дать инфу по счетам/остаткам, может быть и по тратам 50к+ за раз. любой банк. для получателей соц помощи банковскую тайну убрали уже давно
Востаннє редагувалось Kalgan в Суб 18 вер, 2021 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Із ПК. У разі відкриття веб-версії Приват24 (next.privat24.ua) з мобільного браузера для оплати з картки іншого банку необхідно пролиснути зліва направо картки й там відобразиться форма для введення її реквізитів.
зрозуміло , а якщо не є клієнтом приватбанку то не можеш користуватись некстом ? точніше в плані якоїсь іторії платежів, збереження шаблонів і т.д. ?
Вопрос представителю ПриватБанка, если таковой здесь есть. Приват24 настойчиво предлагает сделать актуализацию. Для этого для начала нужно ввести пин-код карты. Проблема в том, что действующих карт нет вообще, а открыть виртуальную без актуализации не получается. Возможно ли в этой ситуации все-таки сделать актуализацию онлайн или только через отделение?