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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 17:50
Intento написав: Yuri_61 написав:
Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку
Банк є податковим агентом та перераховує податки з відсотків по депозитам - 18% ПДФО + 1,5% військовий збір. Державна податкова служба надасть відповідь на належний запит.
Ерунду написали. Отчетность банка по НДФЛ предоставляется налоговым органам "знеособлено"
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Додано: Суб 18 вер, 2021 18:33
Yuri_61 написав:
Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?
Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит.
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