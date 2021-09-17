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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8935893689378938
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:50

  Intento написав:
  Yuri_61 написав:Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку
Банк є податковим агентом та перераховує податки з відсотків по депозитам - 18% ПДФО + 1,5% військовий збір. Державна податкова служба надасть відповідь на належний запит.

Ерунду написали. Отчетность банка по НДФЛ предоставляется налоговым органам "знеособлено"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:33

Re: Приватбанк

  Yuri_61 написав:Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?


Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит.
Goodman
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