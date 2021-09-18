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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8935893689378938 Додано: Суб 18 вер, 2021 17:50 Intento написав: Yuri_61 написав: Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку Банк є податковим агентом та перераховує податки з відсотків по депозитам - 18% ПДФО + 1,5% військовий збір. Державна податкова служба надасть відповідь на належний запит. Банк є податковим агентом та перераховує податки з відсотків по депозитам - 18% ПДФО + 1,5% військовий збір. Державна податкова служба надасть відповідь на належний запит.

Ерунду написали. Отчетность банка по НДФЛ предоставляется налоговым органам "знеособлено" Ерунду написали. Отчетность банка по НДФЛ предоставляется налоговым органам "знеособлено" Flamingo 1

Повідомлень: 6975 З нами з: 20.03.15 Подякував: 109 раз. Подякували: 1917 раз. Профіль 1 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 18:33 Re: Приватбанк Yuri_61 написав: Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку? Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?



Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит. Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит. Goodman

Повідомлень: 4671 З нами з: 23.11.14 Подякував: 712 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 19:40 Goodman написав: Yuri_61 написав: Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку? Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?



Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит. Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит.

Из одного банка поделились информацией , что им централизованно из Минфина, бывает, приходят запросы по туче физиков в каждом - какие вклады и какие операции были (по критериям для субсидий). Нерегулярно и отчего зависит приход запросов непонятно. Именно через Минфин. Я тут по наводке погуглил, инфо о вкладах и операциях - банковская тайна, а банки дают эту инфу: "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат - на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу". Из одного банка поделились информацией, что им централизованно из Минфина, бывает, приходят запросы по туче физиков в каждом - какие вклады и какие операции были (по критериям для субсидий). Нерегулярно и отчего зависит приход запросов непонятно. Именно через Минфин. Я тут по наводке погуглил, инфо о вкладах и операциях - банковская тайна, а банки дают эту инфу: "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат - на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу". Oberon Повідомлень: 115 З нами з: 15.09.20 Подякував: 58 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8935893689378938 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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