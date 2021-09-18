Goodman написав: Yuri_61 написав:
Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?
Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит.
Из одного банка поделились информацией
, что им централизованно из Минфина, бывает, приходят запросы по туче физиков в каждом - какие вклады и какие операции были (по критериям для субсидий). Нерегулярно и отчего зависит приход запросов непонятно. Именно через Минфин. Я тут по наводке погуглил, инфо о вкладах и операциях - банковская тайна, а банки дают эту инфу: "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат - на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу".