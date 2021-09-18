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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8935893689378938
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:50

  Intento написав:
  Yuri_61 написав:Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку
Банк є податковим агентом та перераховує податки з відсотків по депозитам - 18% ПДФО + 1,5% військовий збір. Державна податкова служба надасть відповідь на належний запит.

Ерунду написали. Отчетность банка по НДФЛ предоставляется налоговым органам "знеособлено"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:33

Re: Приватбанк

  Yuri_61 написав:Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?


Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:40

  Goodman написав:
  Yuri_61 написав:Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?


Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит.

Из одного банка поделились информацией :), что им централизованно из Минфина, бывает, приходят запросы по туче физиков в каждом - какие вклады и какие операции были (по критериям для субсидий). Нерегулярно и отчего зависит приход запросов непонятно. Именно через Минфин. Я тут по наводке погуглил, инфо о вкладах и операциях - банковская тайна, а банки дают эту инфу: "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат - на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу".
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:50

  Flamingo написав:
  Intento написав:
  Yuri_61 написав:Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку
Банк є податковим агентом та перераховує податки з відсотків по депозитам - 18% ПДФО + 1,5% військовий збір. Державна податкова служба надасть відповідь на належний запит.

Ерунду написали. Отчетность банка по НДФЛ предоставляется налоговым органам "знеособлено"
Позвольте тогда уточнить, почему в выписке из налоговой я вижу свои доходы по ̶д̶е̶п̶о̶з̶и̶т̶а̶м̶ всех банков? То есть четкая связь между плательщиком, налоговыми агентами и суммами.

upd:
Хотя это не суммы по депозитам, точно. Похоже на кешбеки больше.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:07

Intento
Конечно кешбэки, по процентам от депозитов банки в налоговую не передают
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:09

  Goodman написав:
  Yuri_61 написав:Як відділи соціального захисту населення дізнАються про розмір вкладів у конкретного вкладника Приватбанку або об'єми коштів по операціях купівлі - продажу валюти клієнтами Приватбанку?


Тільки якщо буде наклеп і команда ФАС. Вибірково можуть надіслати запит.

Перевіряють не вибірково, а всіх. Це 100%
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 08:47

Re: Приватбанк

  smitht написав:Возможно ли в этой ситуации все-таки сделать актуализацию онлайн или только через отделение?
Знакомый с аналогичной проблемой столкнулся находясь за границей. Вопрос получилось решить через поддержку: сначала получаете доступ в Приват24, потом сами делаете актуализацию.

В общем, пишите в чат.
Через Viber пройдете видеоверификацию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:37

  smitht написав:Вопрос представителю ПриватБанка, если таковой здесь есть.
Приват24 настойчиво предлагает сделать актуализацию. Для этого для начала нужно ввести пин-код карты. Проблема в том, что действующих карт нет вообще, а открыть виртуальную без актуализации не получается.
Возможно ли в этой ситуации все-таки сделать актуализацию онлайн или только через отделение?

А зачем вообще делать актуализацию при отсутствии карт в Привате? В чём глубокий смысл?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:08

  ramzes4 написав:
  smitht написав:Вопрос представителю ПриватБанка, если таковой здесь есть.
Приват24 настойчиво предлагает сделать актуализацию. Для этого для начала нужно ввести пин-код карты. Проблема в том, что действующих карт нет вообще, а открыть виртуальную без актуализации не получается.
Возможно ли в этой ситуации все-таки сделать актуализацию онлайн или только через отделение?

А зачем вообще делать актуализацию при отсутствии карт в Привате? В чём глубокий смысл?

Судя по тексту очевидно чтобы открыть виртуальную ;)
Flamingo
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  #<1 ... 8935893689378938
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